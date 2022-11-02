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إجلاء 174 مهاجرا من ليبيا إلى النيجر

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 02 نوفمبر 2022, 05:50 مساء
إجلاء 174 مهاجرا من ليبيا إلى النيجر
المهاجرون الذين جرى إجلاؤهم من ليبيا لى النيجر، الثلاثاء 1 نوفمبر 2022. (مفوضية اللاجئين)
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أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، اليوم الأربعاء، إجلاء 174 مهاجرًا من ليبيا إلى النيجر أمس الثلاثاء، مؤكدة وصولهم «إلى بر الأمان» وذلك بفضل «آلية عبور الطورائ»، وفق ما نشره مكتب المفوضية عبر صفحته على «فيسبوك».

كما أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين «إجلاء قرابة 4 آلاف شخص من ليبيا إلى النيجر منذ إطلاق الآلية في نوفمبر 2017».

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وأنشئت آلية عبور الطورائ في العام 2017 من قبل حكومة النيجر، التي وافقت بسخاء على الاستقبال الموقت لطالبي اللجوء واللاجئين الذين يواجهون وضعًا يهدد حياتهم في ليبيا ريثما تبحث المفوضية عن حلول دائمة لهم، بما في ذلك إعادة التوطين والمسارات القانونية التكميلية الأخرى، وفق المفوضية.

المهاجرون الذين جرى إجلاؤهم من ليبيا لى النيجر، الثلاثاء 1 نوفمبر 2022. (مفوضية اللاجئين)
المهاجرون الذين جرى إجلاؤهم من ليبيا لى النيجر، الثلاثاء 1 نوفمبر 2022. (مفوضية اللاجئين)
المهاجرون الذين جرى إجلاؤهم من ليبيا لى النيجر، الثلاثاء 1 نوفمبر 2022. (مفوضية اللاجئين)
المهاجرون الذين جرى إجلاؤهم من ليبيا لى النيجر، الثلاثاء 1 نوفمبر 2022. (مفوضية اللاجئين)
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