باتيلي يصل سرت للاجتماع مع لجنة «5+5»

القاهرة - بوابة الوسط

وصل المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، ظهر اليوم الخميس إلى مدينة سرت، للاجتماع مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).

وتنطلق اجتماعات اللجنة في سرت اليوم، فيما وصل أعضاؤها إلى المدينة لحضور الاجتماع بمجمع واغادوغو.

والإثنين الماضي، كشف باتيلي، في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي أنه سيعمل على تنظيم اجتماع بين مجلسي النواب والدولة. وتابع: «أعتزم السفر إلى سرت ولقاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) وإحياء المسار العسكري».

وقبل ذلك، رحب المبعوث الأممي بالاتفاق الأخير بين رئيسي مجلسي النواب والدولة في العاصمة المغربية الرباط، وحث جميع القادة الليبيين على «الانخراط في حوار شامل باعتباره السبيل الوحيد لتجاوز المأزق الحالي وتلبية تطلعات الشعب الليبي».