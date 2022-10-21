رفض شحنة عصير فراولة قادمة من إسبانيا عبر ميناء الخمس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، الجمعة، رفض شحنة عصير فراولة قادمة من إسبانيا عبر ميناء الخمس.

وقال المركز إن كمية شحنة العصير الذي يحمل العلامة التجارية (Enjoy,upcrade) تبلغ 3970 صندوقا. وأوضح المركز أن سبب الرفض هو احتواء الشحنة على اللون (E120) المحظور استعماله في الأغذية.

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حملة تفتيش على مخابز ومحلات لحوم في طرابلس

من جهة أخرى، تستمر جولات مفتشي مركز الرقابة على الأغدية والأدوية على المخابز ومحلات اللحوم للتأكد من مدي مطابقتها لمواصفات الليبية والاشتراطات الصحية المطلوبة.

عينة من شحنة العصير التي جرى منعها في ميناء الخمس، 21 أكتوبر 2022. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)