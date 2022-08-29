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«الرقابة على الأغذية»: ضبط شحنة تونة إيرانية تالفة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 29 أغسطس 2022, 01:21 صباحا
«الرقابة على الأغذية»: ضبط شحنة تونة إيرانية تالفة
شحنة تونة إيرانية المنشأ قدمت إلى ميناء طرابلس البحري (مركز الرقابة على الأغذية)
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أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، اليوم الأحد، عن ضبط 445 صندوقًا من لحم تونة إيراني المنشأ تضرر نتيجة تسرب مياه البحر داخل الحاوية.

وأفاد المركز، في بيان عبر صفحته على «فيسبوك»، بإحالة التالف للإتلاف، وغير المتضرر إلى المختبر فرع طرابلس لإجراء التحاليل اللازمة حياله، مشيرًا إلى أن الشحنة وصلت ميناء طرابلس البحري.

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وخلال الفترة الماضية أعلن مركز الرقابة على الأغذية عن حالات رفض شحنات أغذية قادمة من الخارج، بسبب مخالفات صحية، سواء عبر المنافذ مع مصر، أو الموانئ البحرية.

شحنة تونة إيرانية المنشأ قدمت إلى ميناء طرابلس البحري (مركز الرقابة على الأغذية)
شحنة تونة إيرانية المنشأ قدمت إلى ميناء طرابلس البحري (مركز الرقابة على الأغذية)
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