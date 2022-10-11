Atwasat

عضو بإدارة «المركزي»: سعر الصرف يجب ألا يكون أداة في يد الحكومة ولا وسيلة لتمويل الموازنة العامة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 11 أكتوبر 2022, 01:27 مساء
عضو بإدارة «المركزي»: سعر الصرف يجب ألا يكون أداة في يد الحكومة ولا وسيلة لتمويل الموازنة العامة
عضو إدارة المصرف المركزي امراجع غيث خلال مداخلة مع برنامج فلوسنا على قناة «الوسط»، 10 أكتوبر 2022. (صورة من فيديو)
alwasat radio

أكد عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، امراجع غيث، أن سعر الصرف «لا يجب أن يكون أداة في يد الحكومة، ولا وسيلة لتمويل الموازنة العامة»، رافضا رهن تعديل السعر بالاختلافات السياسية القائمة، وقارن بين موقف إدارة المصرف في طرابلس من تعديل سعر الصرف العامين 2020 و2022.

وفي الثاني من أكتوبر الجاري، أعلن مجلس إدارة المصرف المركزي في البيضاء تعديل سعر صرف العملة الليبية، ليكون سعر الدينار 0.1833 وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة، مقابل 0.1555 في التعديل الذي اتخذه مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي الموحد، في ديسمبر 2020، وطبق بداية من 3 يناير 2021.

وأوضح غيث خلال مداخلة مع برنامج «فلوسنا» المذاع على قناة «الوسط wtv»، مساء الإثنين، أن إدارة المصرف في طرابلس بقيادة المحافظ الصديق الكبير وافقت «مرغمة» على تعديل سعر الصرف في 2020 رغم تضرر المواطن منه، نتيجة خلاف نشب مع حكومة الوفاق السابقة، فيما ترفض الآن قرار المصرف في البيضاء رغم مراعاته مصلحة المواطنين وتماشيه مع مقتضيات السوق والدراسات.

- خبير مصرفي: تعديل «المركزي» بالبيضاء سعر الصرف يخفض الأسعار بنسبة 15%
- عطية الفيتوري: تغيير سعر الصرف لا يعالج التضخم
- «مركزي البيضاء» يوضح ملابسات قرار تعديل سعر الصرف​
- «مركزي البيضاء» يرفع سعر صرف الدينار.. والتطبيق 16 أكتوبر
- «المركزي» ينفي تعديل سعر صرف الدينار: العمل مستمر بالسعر الحالي
- باشاغا: تعديل «مركزي البيضاء» سعر الدينار يسهم في تخفيض أسعار السلع

امراجع غيث: لماذا قبلت إدارة «المركزي» تعديل سعر الصرف في 2020 وترفض الآن؟
وتساءل «لماذا قبلت هذه الإدارة تعديل سعر الصرف العام 2020 وترفض الآن التعديل رغم أنهم نفس الأشخاص دون تغيير؟»، ومضى قائلا: «عندما اختلفت الظروف السياسية اختلف كل شيء. هذا الانقسام وهذه السياسات المتناحرة هي التي تؤثر على قبول أو رفض سعر الصرف».

وعاد غيث وأكد أن اجتماع المصرف في البيضاء لم ينعقد بشكل «مفاجئ» وأنه راعى تطبيق المادة «19» من قانون المصارف، وجاء بعد توجيه دعوة تشتمل على جدول الأعمال الذي اقتصر فقط على الدعوة إلى تعديل سعر الصرف وأمور أخرى تتعلق بإعادة هيكلة المصرف المركزي، والسيولة، مؤكدا أن إدارة المصرف في طرابلس لم ترد على الدعوة إلى الآن، وخلص إلى أن الصديق الكبير «لا يريد مجلس الإدارة على الإطلاق».

ودافع غيث عن مشروعية قرار التعديل الأخير في ظل «التشكيك» في عضويته في المصرف قائلا: «كنت عضوا بالمصرف بصفتي وكيلا لوزارة المالية وعندما انتفت صفتي تركتي منصبي إلى أن صدر قرار من مجلس النواب بتكليفي بعضوية المصرف في العام 2021. وأكد عدم وجود أي اعتراضات رسمية على عضويته، وتساءل «لماذا يعترضون الآن.. ولم يعترضوا على قرار تعديل سعر الصرف العام 2020 رغم عضويتي بالمصرف؟».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأمن الإنساني أولا وأخيرا

الأمن الإنساني أولا وأخيرا
شاهد.. «في التسعين» يكشف لأول مرة شكل الدوري والموقف النهائي من عودة الجماهير

شاهد.. «في التسعين» يكشف لأول مرة شكل الدوري والموقف النهائي من عودة الجماهير
شاهد في «هنا ليبيا»: لجنة من النائب العام لحصر الأضرار بمرزق

شاهد في «هنا ليبيا»: لجنة من النائب العام لحصر الأضرار بمرزق
«أكلات ماجدة»: السلاطة الروسية و«شيز كايك سان سيباستيان» الشهية

«أكلات ماجدة»: السلاطة الروسية و«شيز كايك سان سيباستيان» الشهية
«وسط الخبر»: هل فرضت تركيا الأمر الواقع في ليبيا وكسبت الجولة؟

«وسط الخبر»: هل فرضت تركيا الأمر الواقع في ليبيا وكسبت الجولة؟
«هنا ليبيا»:

«هنا ليبيا»:
عصمان القنين لـ«بوابة الوسط»: نجحنا في بطولة ليبيا للسباحة رغم غياب دعم الدولة

عصمان القنين لـ«بوابة الوسط»: نجحنا في بطولة ليبيا للسباحة رغم غياب دعم الدولة
النصر يتوج ببطولة كأس ليبيا لكرة السلة «تحت 20 عاما»

النصر يتوج ببطولة كأس ليبيا لكرة السلة «تحت 20 عاما»
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: مباراة المريخ والتحكيم.. والتحليل غير السليم

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: مباراة المريخ والتحكيم.. والتحليل غير ...
مفوض أممي: أغلب المهاجرين المتدفقين إلى أوروبا عبر ليبيا يأتون من منطقتين في أفريقيا

مفوض أممي: أغلب المهاجرين المتدفقين إلى أوروبا عبر ليبيا يأتون من منطقتين في ...
مفوض أممي: أغلب المهاجرين المتدفقين إلى أوروبا عبر ليبيا يأتون من منطقتين في أفريقيا

مفوض أممي: أغلب المهاجرين المتدفقين إلى أوروبا عبر ليبيا يأتون من منطقتين في ...
مواهب في بطولة ليبيا للمياه المفتوحة برعاية وجهود نادي «توباكتس» (صور)

مواهب في بطولة ليبيا للمياه المفتوحة برعاية وجهود نادي «توباكتس» (صور)
الجفاف يدفع 1200 عائلة جنوب العراق للنزوح

الجفاف يدفع 1200 عائلة جنوب العراق للنزوح
مافيا الاتجار بالبشر تحول ليبيا «محرقة» للمهاجرين

مافيا الاتجار بالبشر تحول ليبيا «محرقة» للمهاجرين
رغم المواجهة بالوكالة في أوكرانيا.. جنود روس وأميركيون يتبادلون الصور والضحكات في سورية

رغم المواجهة بالوكالة في أوكرانيا.. جنود روس وأميركيون يتبادلون الصور والضحكات ...
علماء كنديون ينسفون الفكرة الشائعة عن ألزهايمر

علماء كنديون ينسفون الفكرة الشائعة عن ألزهايمر
الأمم المتحدة تدعو إلى «حوار دون شروط مسبقة» لإنهاء الأزمة السياسية في العراق

الأمم المتحدة تدعو إلى «حوار دون شروط مسبقة» لإنهاء الأزمة السياسية في العراق
بوتين يتوعد: الرد على أي هجمات أوكرانية أخرى سيكون «شديدا»

بوتين يتوعد: الرد على أي هجمات أوكرانية أخرى سيكون «شديدا»
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الحويج يحظر استيراد أجهزة الكشف عن المعادن لغير الجهات المأذون لها
الحويج يحظر استيراد أجهزة الكشف عن المعادن لغير الجهات المأذون ...
خبير إيطالي: تشكيل حكومة ثالثة يحل الانقسام في ليبيا
خبير إيطالي: تشكيل حكومة ثالثة يحل الانقسام في ليبيا
تقرير أممي: المهاجرون يعودون إلى بلادهم هربا من الانتهاكات في ليبيا
تقرير أممي: المهاجرون يعودون إلى بلادهم هربا من الانتهاكات في ...
تراجع الدولار واليورو أمام الدينار في السوق الموازية
تراجع الدولار واليورو أمام الدينار في السوق الموازية
مركز مكافحة الأمراض يصدر توصيات بخصوص عودة الدراسة
مركز مكافحة الأمراض يصدر توصيات بخصوص عودة الدراسة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مؤسس أول مصرف رقمي لـ«بوابة الوسط»: المعاملات «عن بُعد» توفر الوقت والجهد.. ونستعين بشركات عالمية ضد الاختراق
مؤسس أول مصرف رقمي لـ«بوابة الوسط»: المعاملات «عن بُعد» توفر......
جهاز الردع يبدأ التحقيق مع أحد المطلوبين المتسببين في اشتباكات الزاوية
جهاز الردع يبدأ التحقيق مع أحد المطلوبين المتسببين في ......
وفاة طفل و5 مصابين في اشتباكات عنيفة وسط مدينة الزاوية
وفاة طفل و5 مصابين في اشتباكات عنيفة وسط مدينة الزاوية...
(فيديو) باشاغا في مقابلة مع قناة «الوسط»: التقيت سفيري ألمانيا وبريطانيا.. واتفاق على حكومة موحدة
(فيديو) باشاغا في مقابلة مع قناة «الوسط»: التقيت سفيري ......
حماية أمنية مكثفة لشركة تنفذ مشروعا استثماريا بمنطقة الظهرة في طرابلس (صور)
حماية أمنية مكثفة لشركة تنفذ مشروعا استثماريا بمنطقة الظهرة ......
المزيد
ضبط متهم بخطف وتعذيب شابة في بن غشير
ضبط متهم بخطف وتعذيب شابة في بن غشير...
«جهاز الردع»: تحويل مقر تشكيل مسلح في طرابلس إلى موقف سيارات
«جهاز الردع»: تحويل مقر تشكيل مسلح في طرابلس إلى موقف سيارات...
عضو بإدارة «المركزي»: سعر الصرف يجب ألا يكون أداة في يد الحكومة ولا وسيلة لتمويل الموازنة العامة
عضو بإدارة «المركزي»: سعر الصرف يجب ألا يكون أداة في يد ......
مركز مكافحة الأمراض يصدر توصيات بخصوص عودة الدراسة
مركز مكافحة الأمراض يصدر توصيات بخصوص عودة الدراسة...
تراجع الدولار واليورو أمام الدينار في السوق الموازية
تراجع الدولار واليورو أمام الدينار في السوق الموازية...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط