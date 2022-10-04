Atwasat

باشاغا: تعديل «مركزي البيضاء» سعر الدينار يسهم في تخفيض أسعار السلع

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 04 أكتوبر 2022, 10:33 صباحا
باشاغا: تعديل «مركزي البيضاء» سعر الدينار يسهم في تخفيض أسعار السلع
رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، (أرشيفية: المكتب الإعلامي للحكومة)
alwasat radio

أشاد رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا بقرار مجلس إدارة المصرف المركزي بالبيضاء تعديل سعر صرف الدينار، مشيرا إلى انعكاس القرار على تخفيض أسعار السلع.

وقال باشاغا إن القرار «يعزز القوة الشرائية للدينار الليبي، بما يسهم في تخفيض أسعار السلع والتخفيف على المواطن الليبي في تحمله لأعبائه المعيشية»، حسب تدوينة على صفحته الرسمية في موقع «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

باشاغا طلب تعديل سعر الصرف
وفي أغسطس الماضي، طالب باشاغا، بتعديل سعر صرف الدينار خلال اجتماع عقده مع لجنة السياسات النقدية للمصرف المركزي.

ونشر حساب تابع لحكومة باشاغا على «فيسبوك»، مراسلة إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة المصرف، يطالب فيها بالعمل على تعزيز قيمة الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية، مما يسهم في رفع القدرة الشرائية للمواطن الليبي.

تعديل سعر صرف الدينار
وأمس الإثنين، أعلن «مركزي البيضاء» تعديل سعر صرف العملة الليبية، ليكون سعر الدينار 0.1833 وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة، مقابل 0.1555 في التعديل الذي اتخذه مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي الموحد، في ديسمبر 2020، وطبق بداية من 3 يناير 2021.

وهو ما يعني أن المصرف رفع سعر الدينار، مقابل العملات الأجنبية الأخرى، على أن يطبق السعر الجديد على العملات الأجنبية المختلفة بداية من الأحد، 16 أكتوبر الجاري، ويسري السعر على جميع الأغراض والأوجه والعمليات التي يستعمل فيها النقد الأجنبي لكافة الأفراد والجهات الاعتبارية والعامة والخاصة الوطنية وغير الوطنية.

المصرف المركزي في طرابلس ينفي تعديل سعر الصرف
من جانبه، نفى مصرف ليبيا المركزي (ومقره طرابلس)، في بيان مقتضب، تعديل سعر صرف الدينار الليبي، مؤكدا «استمرار العمل بسعر الصرف الحالي المقرر بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (1) لسنة 2020».

ليرد «مركزي البيضاء» ببيان آخر أكد فيه توافق قرار تعديل سعر الصرف مع القانون، ومحملا محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير «المسؤولية الكاملة أمام كافة جهات الدولة التشريعية والتنفيذية في إجباره على التنفيذ».

- «مركزي البيضاء» يوضح ملابسات قرار تعديل سعر الصرف
- «مركزي البيضاء» يرفع سعر صرف الدينار.. والتطبيق 16 أكتوبر
- «المركزي» ينفي تعديل سعر صرف الدينار: العمل مستمر بالسعر الحالي

وأوضح المصرف، في بيان بشأن ملابسات اتخاذ القرار، إن «مجلس إدارة المصرف عكف على دراسة الوضع الاقتصادي العام في ليبيا، الذي تزامن فيه الانخفاض في النشاط الاقتصادي (ركود) مع موجات تضخمية أسبابها متعددة، وأبرزها ارتفاع معدل التضخم المستورد الناجم عن انخفاض قيمة الدينار رسميا أمام الدولار بنسبة 12% (من 4.48 إلى 5.02) وارتفاع الأسعار العالمية».

وتابع أن «تجاهل الكبير هموم الناس وعدم القدرة على التجاوب مع متغيرات الاقتصاد المحلي والدولي، هو دليل على عدم القدرة وتحمل المسؤولية»، معتبرا ذلك أيضا «تأكيدا لما ورد في تقرير ديوان المحاسبة من تجاهل متعمد لمجلس إدارة المصرف المركزي».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رئيس الوزراء الياباني يدين إطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا حلق فوق اليابان

رئيس الوزراء الياباني يدين إطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا حلق فوق اليابان
شاهد «في التسعين».. كيف تكون مشاركة ليبيا في بطولة «الشان» وموعد انطلاق الدوري

شاهد «في التسعين».. كيف تكون مشاركة ليبيا في بطولة «الشان» وموعد انطلاق الدوري
شاهد في «وسط الخبر»: بين الفدرالية واللامركزية.. وحدة التراب وهاجس التهميش

شاهد في «وسط الخبر»: بين الفدرالية واللامركزية.. وحدة التراب وهاجس التهميش
المدير الأسبق لـ«سي آي إيه»: واشنطن والناتو سيدمران الجيش الروسي في أوكرانيا حال استخدم بوتين «النووي»

المدير الأسبق لـ«سي آي إيه»: واشنطن والناتو سيدمران الجيش الروسي في أوكرانيا حال...
جلستان مرتقبتان لمجلس الأمن في أكتوبر حول الوضع الليبي.. وهذه أهم شواغل المجلس

جلستان مرتقبتان لمجلس الأمن في أكتوبر حول الوضع الليبي.. وهذه أهم شواغل المجلس
الدالي لـ«بوابة الوسط»: المدرب الوطني مظلوم وعلى الأندية احترامه

الدالي لـ«بوابة الوسط»: المدرب الوطني مظلوم وعلى الأندية احترامه
«بوابة الوسط» ترصد تفاصيل بطولة ليبيا للترايثلون (صور)

«بوابة الوسط» ترصد تفاصيل بطولة ليبيا للترايثلون (صور)
«المركزي» ينفي تعديل سعر صرف الدينار: العمل مستمر بالسعر الحالي

«المركزي» ينفي تعديل سعر صرف الدينار: العمل مستمر بالسعر الحالي
شاهد لقطات نادرة لفرقة «بيتلز» في اليابان

شاهد لقطات نادرة لفرقة «بيتلز» في اليابان
بطاريات تخزين الطاقة وسيلة كاليفورنيا لمواجهة موجات الحر

بطاريات تخزين الطاقة وسيلة كاليفورنيا لمواجهة موجات الحر
«المركب» الليبي يشارك في مهرجان «بغداد الدولي للمسرح»

«المركب» الليبي يشارك في مهرجان «بغداد الدولي للمسرح»
عقيلة صالح: أي اتفاقية توقعها حكومة الدبيبة لن تكون ملزمة للدولة

عقيلة صالح: أي اتفاقية توقعها حكومة الدبيبة لن تكون ملزمة للدولة
المنقوش وأوغلو يوقعان مذكرة تفاهم في مجال الطاقة والغاز

المنقوش وأوغلو يوقعان مذكرة تفاهم في مجال الطاقة والغاز
9 قتلى بينهم مسؤولون في هجومين انتحاريين نفذتهما حركة الشباب في الصومال

9 قتلى بينهم مسؤولون في هجومين انتحاريين نفذتهما حركة الشباب في الصومال
32 طفلًا بين قتلى التدافع في ملعب كرة القدم بإندونيسيا

32 طفلًا بين قتلى التدافع في ملعب كرة القدم بإندونيسيا
غزة تتجه إلى الطاقة الشمسية في ظل انقطاع الكهرباء

غزة تتجه إلى الطاقة الشمسية في ظل انقطاع الكهرباء
شاهد في «وسط الخبر»: قرارات البرلمان.. لصالح من؟ ولماذا الآن؟

شاهد في «وسط الخبر»: قرارات البرلمان.. لصالح من؟ ولماذا الآن؟
مع زيارة وفد تركي لطرابلس.. عون لقناة «الوسط»: فوجئت بتكليف الحويج مهام الوزارة

مع زيارة وفد تركي لطرابلس.. عون لقناة «الوسط»: فوجئت بتكليف الحويج مهام الوزارة
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
حمودة: مذكرة التفاهم مع تركيا تسمح بالتنقيب عن الطاقة واستغلالها وفق القانون
حمودة: مذكرة التفاهم مع تركيا تسمح بالتنقيب عن الطاقة واستغلالها ...
ضبط تاجر خمور في سوق السيارات بأجدابيا
ضبط تاجر خمور في سوق السيارات بأجدابيا
حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الثلاثاء 4 أكتوبر 2022)
حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الثلاثاء 4 أكتوبر 2022)
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من البريقة إلى بنغازي
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من البريقة إلى بنغازي
باشاغا: تعديل «مركزي البيضاء» سعر الدينار يسهم في تخفيض أسعار السلع
باشاغا: تعديل «مركزي البيضاء» سعر الدينار يسهم في تخفيض أسعار ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الحكم بإعدام شاب «مرتد عن الإسلام» في مصراتة يثير جدلا واسعا
الحكم بإعدام شاب «مرتد عن الإسلام» في مصراتة يثير جدلا واسعا...
الدبيبة يلغي قرار «التعليم العالي» إيفاد أسر الشهداء.. وينقل الصلاحية لمجلس الوزراء
الدبيبة يلغي قرار «التعليم العالي» إيفاد أسر الشهداء.. وينقل......
الأداء الأسبوعي للدينار الليبي مقابل العملات الدولية (10-15 سبتمبر 2022)
الأداء الأسبوعي للدينار الليبي مقابل العملات الدولية (10-15 ......
حفتر من غات: المتصارعون على الكراسي أدخلوا ليبيا نفقا مظلما (صور)
حفتر من غات: المتصارعون على الكراسي أدخلوا ليبيا نفقا مظلما ......
وفاة طفل و5 مصابين في اشتباكات عنيفة وسط مدينة الزاوية
وفاة طفل و5 مصابين في اشتباكات عنيفة وسط مدينة الزاوية...
المزيد
عطية الفيتوري: تغيير سعر الصرف لا يعالج التضخم
عطية الفيتوري: تغيير سعر الصرف لا يعالج التضخم...
3 إصابات جديدة بـ«كورونا» في ليبيا
3 إصابات جديدة بـ«كورونا» في ليبيا...
السوق الرسمية: انخفاض الدولار وارتفاع اليورو والإسترليني
السوق الرسمية: انخفاض الدولار وارتفاع اليورو والإسترليني...
باشاغا: تعديل «مركزي البيضاء» سعر الدينار يسهم في تخفيض أسعار السلع
باشاغا: تعديل «مركزي البيضاء» سعر الدينار يسهم في تخفيض ......
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من البريقة إلى بنغازي
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من البريقة إلى بنغازي...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط