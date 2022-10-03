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«مركزي البيضاء» يوضح ملابسات قرار تعديل سعر الصرف

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 03 أكتوبر 2022, 08:59 مساء
«مركزي البيضاء» يوضح ملابسات قرار تعديل سعر الصرف
مقر مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء. (أرشيفية: الإنترنت)
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قال مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء إن قرار تعديل صرف الصرف المعلن في وقت سابق اليوم، يتوافق مع القانون، محملًا الصديق الكبير «المسؤولية الكاملة أمام كافة جهات الدولة التشريعية والتنفيذية في إجباره على التنفيذ».

وأوضح المصرف، في بيان بشأن ملابسات اتخاذ القرار، إن «مجلس إدارة المصرف عكف على دراسة الوضع الاقتصادي العام في ليبيا، الذي تزامن فيه الانخفاض في النشاط الاقتصادي (ركود) مع موجات تضخمية أسبابها متعددة، وأبرزها ارتفاع معدل التضخم المستورد الناجم عن انخفاض قيمة الدينار رسميًا أمام الدولار بنسبة 12% (من 4.48 إلى 5.02) وارتفاع الأسعار العالمية».

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«مركزي البيضاء»: الكبير رفض المشاركة في اجتماع مجلس إدارة المصرف
وتابع أن «أعضاء المجلس دعوا لعقد اجتماع لمجلس الإدارة مجتمعًا، للنظر في سعر صرف الدينار الليبي، وهو نفس الإجراء ونفس المجلس الذي اتخذ القرار رقم (1) لسنة 2020 بشأن تعديل سعر الصرف»، لكنه أشار إلى أن محافظ المصرف الصديق الكبير «رفض المشاركة فيه، على الرغم من حالة الركود التضخمي التي يمر بها الاقتصاد الليبي، والظروف الجيوسياسية والضغط اليومي على معيشة المواطن، بسبب انخفاض دخولهم الحقيقية الناجمة عن ارتفاع معدل التضخم المستورد».

وقال «مركزي البيضاء» إن «تجاهل الكبير هموم الناس وعدم القدرة على التجاوب مع متغيرات الاقتصاد المحلي والدولي، هو دليل على عدم القدرة وتحمل المسؤولية»، معتبرًا ذلك أيضًا «تأكيدًا لما ورد في تقرير ديوان المحاسبة من تجاهل متعمد لمجلس إدارة المصرف المركزي».

«مركزي البيضاء»: قرار تعديل سعر الصرف يتوافق مع القانون
واستكمل البيان أن «مجلس إدارة المصرف عقد اجتماعًا جرى فيه اتخاذ القرار رقم (8) لسنة 2022م بشأن تعديل سعر الصرف، وذلك وفقًا لما خولته له المادة (31) من قانون المصارف رقم (1) لسنة 2005م والمعدل بالقانون رقم (46) لسنة 2012م».

وفي وقت سابق اليوم، أعلن مجلس إدارة المصرف المركزي بالبيضاء تعديل سعر صرف العملة الليبية، ليكون سعر الدينار 0.1833 وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة، مقابل 0.1555 في التعديل الذي اتخذه مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي الموحد بقراره الأول، الصادر في ديسمبر 2020، الذي طبق بداية من 3 يناير 2021.

لكن مصرف ليبيا المركزي (ومقره طرابلس) أصدر بيانًا مقتضبًا لاحقًا، نفى فيه تعديل سعر صرف الدينار الليبي، مؤكدًا «استمرار العمل بسعر الصرف الحالي المقرر بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (1) لسنة 2020».

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