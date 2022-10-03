«المركزي» ينفي تعديل سعر صرف الدينار: العمل مستمر بالسعر الحالي

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر مصرف ليبيا المركزي (ومقره طرابلس) بيانًا مقتضبًا مساء اليوم الإثنين، نفى فيه تعديل سعر صرف الدينار الليبي، مؤكدًا «استمرار العمل بسعر الصرف الحالي المقرر بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (1) لسنة 2020».

وكان مجلس إدارة المصرف المركزي بالبيضاء أعلن في وقت سابق اليوم تعديل سعر صرف العملة الليبية، ليكون سعر الدينار 0.1833 وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة، مقابل 0.1555 في التعديل الذي اتخذه مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي الموحد بقراره الأول، الصادر في ديسمبر 2020، الذي طبق بداية من 3 يناير 2021.

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وقال «مركزي البيضاء» في قراره الذي حمل رقم 8 لسنة 2022، والصادر بتاريخ 22 سبتمبر 2022 إن السعر الجديد يطبق على العملات الأجنبية المختلفة بداية من الأحد (16 أكتوبر 2022).

