«المركزي»: استمرار تدني إيرادات الضرائب والجمارك والاتصالات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأربعاء، استمرار تدني إيرادات الضرائب، حيث لم تورد خلال شهر سبتمبر إلا مبلغ 72 مليون دينار، وهو الأمر نفسه بالنسبة لإيرادات الجمارك.

ونقل «المركزي»، في تقرير نشره اليوم عن النفقات والإيرادات خلال الفترة من الأول من يناير إلى نهاية سبتمبر المنقضي، عن وزارة المالية قولها إن بعض المنافذ والجهات لم تقم بتوريد إيرادات الجمارك إلى حسابات الوزارة، رغم توريد مبلغ 87 مليون دينار خلال شهر سبتمبر، وهو ما لا يتناسب مع قيمة الاعتمادات المستندية المفتوحة والسلع الموردة خلال تلك الفترة.

- «المركزي»: 89.7 مليار دينار إيرادات و67.2 مليار نفقات منذ بداية العام الجاري

المركزي: لا إيرادات من قطاع الاتصالات أو مبيعات السوق المحلية من المشتقات النفطية

وأشار المصرف إلى استمرار تدني إيرادات الاتصالات وإيرادات السوق المحلية من المشتقات النفطية خلال شهر سبتمبر، حيث لم يورد قطاع الاتصالات لحسابات الدولة أية إيرادات، كما لم يتم توريد أي مبلغ عن مبيعات السوق المحلية من المشتقات النفطية خلال سبتمبر.

وبلغ إجمالي إيراد الجمارك منذ بداية العام الجاري 146 مليون دينار، والاتصالات 146 مليونًا، وإيرادات بيع المحروقات بالسوق المحلية 115 مليون دينار.