Atwasat

بمشاركة الجزائر.. المجلس الرئاسي يُحيي الذكرى 65 لمعركة إيسين التاريخية

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي الأربعاء 05 أكتوبر 2022, 05:05 مساء
بمشاركة الجزائر.. المجلس الرئاسي يُحيي الذكرى 65 لمعركة إيسين التاريخية
احتفالية المجلس الرئاسي لإحياء ذكرى معركة إيسين، الأربعاء 5 أكتوبر 2022. (المجلس الرئاسي)
alwasat radio

أحيا المجلس الرئاسي، صباح اليوم الأربعاء، الذكرى الـ65 لمعركة إيسين التاريخية، بحضور رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، وعضوي المجلس موسى الكوني وعبدالله اللافي، بمشاركة وزير المجاهدين وذوي الحقوق الجزائري العيد ربيقة، والسفير الجزائري لدى ليبيا سليمان شنين، وعدد من السفراء المعتمدين لدى ليبيا.

وبدأ الاحتفال بافتتاح معرض خاص بالمخطوطات والصور والكتب التي تؤرخ لمعركة إيسين التاريخية، كمشاركة من المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

- الجزائر وليبيا يخلدان ذكرى معركة ضد الاستعمار الفرنسي بشجرة «إيسين»
- مركز المحفوظات يحيي الذكرى الخامسة والستين لـ«معركة إيسين»

وبعدها توجه الضيوف للقاعة لبدء مراسم إحياء الذكرى الـ65 لمعركة إيسين التاريخية، تخليدًا للتاريخ النضالي المشترك بين الشعبين الليبي والجزائري الشقيقين ضد الاستعمار الفرنسي.

وألقى عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني خلال الاحتفالية كلمة المجلس الرئاسي، التي أكد فيها على عمق العلاقة القوية التي تجمع الدولتين الجارتين الشقيقتين.

كما ألقى وزير المجاهدين وذوي الحقوق الجزائري العيد ربيقة، كلمة أثنى فيها على العلاقة الأخوية بين الليبيين والجزائريين، مثمنًا الدور الليبي الذي كان داعمًا للثورة الجزائرية.

ما هي معركة «إيسين»؟
ويروي مستشار رئيس الجمهورية الجزائرية المكلف بالأرشيف الوطني والذاكرة الوطنية، عبدالمجيد شيخي، حيثيات المعركة التي وقعت في الرابع أكتوبر 1957 وبدأت بعد كمين نصبه الثوار لقافلة تموين فرنسية بمنطقة جانت الحدودية، قبل أن ينسحبوا إلى الأراضي الليبية.

لاحق جيش الاحتلال الثوار هناك وقصف القرية الحدودية «إيسين» بين الجزائر وليبيا بالطائرات لتفتح هذه المعركة باب الكفاح ضد المستعمر الفرنسي في جنوب شرق الجزائر.

احتفالية المجلس الرئاسي لإحياء ذكرى معركة إيسين، الأربعاء 5 أكتوبر 2022. (المجلس الرئاسي)
احتفالية المجلس الرئاسي لإحياء ذكرى معركة إيسين، الأربعاء 5 أكتوبر 2022. (المجلس الرئاسي)
الكوني متحدثا في احتفالية المجلس الرئاسي لإحياء ذكرى معركة إيسين، الأربعاء 5 أكتوبر 2022. (المجلس الرئاسي)
الكوني متحدثا في احتفالية المجلس الرئاسي لإحياء ذكرى معركة إيسين، الأربعاء 5 أكتوبر 2022. (المجلس الرئاسي)
احتفالية المجلس الرئاسي لإحياء ذكرى معركة إيسين، الأربعاء 5 أكتوبر 2022. (المجلس الرئاسي)
احتفالية المجلس الرئاسي لإحياء ذكرى معركة إيسين، الأربعاء 5 أكتوبر 2022. (المجلس الرئاسي)
احتفالية المجلس الرئاسي لإحياء ذكرى معركة إيسين، الأربعاء 5 أكتوبر 2022. (المجلس الرئاسي)
احتفالية المجلس الرئاسي لإحياء ذكرى معركة إيسين، الأربعاء 5 أكتوبر 2022. (المجلس الرئاسي)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«وسط الخبر»: الكوني يقترح المحافظات والدبيبة المقاطعات، فأيهما ينهي المركزية؟

«وسط الخبر»: الكوني يقترح المحافظات والدبيبة المقاطعات، فأيهما ينهي المركزية؟
«نسخة إلى الرأي العام»: حدود ليبيا: اقتصاد موازٍ، جريمة منظمة، وإزعاج الجوار

«نسخة إلى الرأي العام»: حدود ليبيا: اقتصاد موازٍ، جريمة منظمة، وإزعاج الجوار
قصص نساء من ضحايا القمع في إيران

قصص نساء من ضحايا القمع في إيران
لابتكارهم مجالين جديدين في الكيمياء المعاصرة.. 3 علماء يحصدون «نوبل الكيمياء»

لابتكارهم مجالين جديدين في الكيمياء المعاصرة.. 3 علماء يحصدون «نوبل الكيمياء»
من الشعب إلى نوابه.. «حوادث المصارف» عرض مستمر في لبنان

من الشعب إلى نوابه.. «حوادث المصارف» عرض مستمر في لبنان
39 وفاة جراء تفشي الكوليرا في سورية.. وتحذير أممي من تفاقم الوضع

39 وفاة جراء تفشي الكوليرا في سورية.. وتحذير أممي من تفاقم الوضع
كاركاتير حليم - 5 أكتوبر .. يوم المعلم العالمي

كاركاتير حليم - 5 أكتوبر .. يوم المعلم العالمي
الأهلي بنغازي يلتقي الكويت الكويتي في افتتاح «عربية الأندية» لكرة السلة

الأهلي بنغازي يلتقي الكويت الكويتي في افتتاح «عربية الأندية» لكرة السلة
جلاش باللحم في 35 دقيقة

جلاش باللحم في 35 دقيقة
الرئيس الإندونيسي يزور مدينة مالانغ بعد حادث التدافع في الملعب

الرئيس الإندونيسي يزور مدينة مالانغ بعد حادث التدافع في الملعب
التنظيمات السياسية في ليبيا 1952-1969 (8)

التنظيمات السياسية في ليبيا 1952-1969 (8)
بعد 120 عاما.. تذاكر مترو باريس الورقية في طريقها إلى الزوال

بعد 120 عاما.. تذاكر مترو باريس الورقية في طريقها إلى الزوال
كاركاتير خيري - أوكرانيا تطلب «انضماما عاجلا» إلى حلف «ناتو»

كاركاتير خيري - أوكرانيا تطلب «انضماما عاجلا» إلى حلف «ناتو»
شاهد في «وسط الخبر»: هل فرضت تركيا الأمر الواقع في ليبيا وكسبت الجولة؟

شاهد في «وسط الخبر»: هل فرضت تركيا الأمر الواقع في ليبيا وكسبت الجولة؟
ماسك يعيد إحياء صفقة «تويتر» بالسعر الأصلي

ماسك يعيد إحياء صفقة «تويتر» بالسعر الأصلي
افتتاح معبد هندوسي في الإمارات

افتتاح معبد هندوسي في الإمارات
«بوابة الوسط» تستعرض خريطة مواجهات الأندية الليبية في أفريقيا بالمواعيد والملاعب

«بوابة الوسط» تستعرض خريطة مواجهات الأندية الليبية في أفريقيا بالمواعيد والملاعب
«وسط الخبر»: تريليون ونصف دولار خسائر ليبيا من ساستها .. الأسباب والمخارج

«وسط الخبر»: تريليون ونصف دولار خسائر ليبيا من ساستها .. الأسباب والمخارج
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«وال»: المجلس الأعلى للدولة لم يفرغ من إعداد القاعدة الدستورية
«وال»: المجلس الأعلى للدولة لم يفرغ من إعداد القاعدة الدستورية
مهندس الاتفاقية البحرية التركية يقدر قيمة الغاز الليبي بـ30 تريليون دولار
مهندس الاتفاقية البحرية التركية يقدر قيمة الغاز الليبي بـ30 ...
بمشاركة الجزائر.. المجلس الرئاسي يُحيي الذكرى 65 لمعركة إيسين التاريخية
بمشاركة الجزائر.. المجلس الرئاسي يُحيي الذكرى 65 لمعركة إيسين ...
«تنسيقية الأحزاب» تبحث المسار الدستوري مع أعضاء بـ«تأسيسية الدستور»
«تنسيقية الأحزاب» تبحث المسار الدستوري مع أعضاء بـ«تأسيسية ...
«أوبك+» تستثني ليبيا من تخفيض إنتاج النفط
«أوبك+» تستثني ليبيا من تخفيض إنتاج النفط
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الدبيبة يلغي قرار «التعليم العالي» إيفاد أسر الشهداء.. وينقل الصلاحية لمجلس الوزراء
الدبيبة يلغي قرار «التعليم العالي» إيفاد أسر الشهداء.. وينقل......
الأداء الأسبوعي للدينار الليبي مقابل العملات الدولية (10-15 سبتمبر 2022)
الأداء الأسبوعي للدينار الليبي مقابل العملات الدولية (10-15 ......
حفتر من غات: المتصارعون على الكراسي أدخلوا ليبيا نفقا مظلما (صور)
حفتر من غات: المتصارعون على الكراسي أدخلوا ليبيا نفقا مظلما ......
جهاز الردع يبدأ التحقيق مع أحد المطلوبين المتسببين في اشتباكات الزاوية
جهاز الردع يبدأ التحقيق مع أحد المطلوبين المتسببين في ......
وفاة طفل و5 مصابين في اشتباكات عنيفة وسط مدينة الزاوية
وفاة طفل و5 مصابين في اشتباكات عنيفة وسط مدينة الزاوية...
المزيد
وزارة التعليم العالي ومصرف الجمهورية يوقعان اتفاقية لتنفيذ منحة الطلاب
وزارة التعليم العالي ومصرف الجمهورية يوقعان اتفاقية لتنفيذ ......
بيانات «المركزي»: 87.9 مليار دينار إيرادات مبيعات النفط والإتاوات من يناير إلى سبتمبر
بيانات «المركزي»: 87.9 مليار دينار إيرادات مبيعات النفط ......
بيانات المركزي: 22.5 مليار دينار فائض الميزانية خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر
بيانات المركزي: 22.5 مليار دينار فائض الميزانية خلال الفترة ......
«أوبك+» تستثني ليبيا من تخفيض إنتاج النفط
«أوبك+» تستثني ليبيا من تخفيض إنتاج النفط...
«تنسيقية الأحزاب» تبحث المسار الدستوري مع أعضاء بـ«تأسيسية الدستور»
«تنسيقية الأحزاب» تبحث المسار الدستوري مع أعضاء بـ«تأسيسية ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط