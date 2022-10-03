الدولار يواصل الانخفاض مقابل الدينار في السوق الرسمية...

واصل متوسط سعر صرف الدولار انخفاضه مقابل الدينار في السوق الرسمية اليوم الإثنين.
وانخفض سعر صرف الدولار بفارق 5 قروش إلى 5 دنانير مقابل 5.05 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي. وارتفع اليورو إلى 4.91 دينار مقابل 4.88 دينار أمس، وقفز سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.62 دينار مقابل 5.44 دينار أمس.
أسعار العملات العربية مقابل الدينار الليبي
وانخفض سعر الريال السعودي إلى 1.32 مقابل 1.34 دينار أمس، واستقر الدينار التونسي عند 1.53 دينار، وهبط سعر الدرهم الإماراتي إلى 1.36 دينار من 1.37 دينار أمس. وحافظت الليرة التركية على مستوى 0.27 دينار، واستقر اليوان الصيني عند 0.70 دينار.
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