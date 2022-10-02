«جهاز الردع» يسلم أربع مواقع في طرابلس لأصحابها

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز «الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة»، اليوم الأحد، عن تسليم 4 مواقع في نطاق طرابلس لأصحابها، بعدما كانت خارج سلطة الدولة.

وقال الجهاز، في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن عناصره تسلمت منزلاً من ثلاثة طوابق بمنطقة المجد لمالكه محمد إبراهيم محمد عميش عن طريق مركز شرطة الفرناج، بالإضافة إلى تسليم مزرعة بعين زارة لمالكها عمر عبد العزيز أبوكمارة.

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«جهاز الردع»: العثور على أسلحة وذخائر داخل استراحة

وأضاف أن عناصره سلمت استراحة تخص هويدي عبد الرحمن محمد عنيزة وُجدت بها أسلحة وذخائر، وكذلك مزرعة بمساحة هكتار ونصف بها منزل بمنطقة عين زارة لمالكها ناصر الصغير أبوبكر عن طريق مركز شرطة عين زارة الجنوبي.

وأوضح أن جهود عناصره مستمرة في دعم مراكز الأمن والمديريات لاسترجاع ممتلكات المواطنين والمرافق التي كانت خارج سلطة الدولة، وفق الحملة التي يُشرف عليها جهاز الردع في إرجاع الممتلكات للمواطنين والمرافق للدولة.

مقتنيات جرى العثور عليها في أحد المواقع المستردة (جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة)

مقتنيات جرى العثور عليها في أحد المواقع المستردة (جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة)

مقتنيات جرى العثور عليها في أحد المواقع المستردة (جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة)

جانب من عملية استعادة أحد المواقع في طرابلس (جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة)