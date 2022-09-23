«الردع»: تسليم أحد المعسكرات بعين زارة إلى «الدفاع الجوي»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن «جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة»، الخميس، تسليم أحد المعسكرات الواقعة بمنطقة عين زارة إلى رئاسة أركان الدفاع الجوي التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة.



وسلم الجهاز كذلك مزرعة «أخذت بقوة السلاح» وتعود ملكيتها إلى عائلة طاطاناكي إلى الورثة منهيا بذلك سنوات من «ابتزازهم»، وفق تعبير الجهاز في بيان نشره على صفحته بموقع «فيسبوك».

وكانت هذه المواقع تحت سيطرة ما يسمى بـ«كتيبة ثوار طرابلس» وآمرها أيوب أبوراس، التي إخلت مقارها في عين زارة، وعلى رأسها معسكر «السعداوي» الشهير، بعد مواجهات مسلحة مع قوة «جهاز الردع»، بينها اشتباكات عنيفة جرت في 22 من يوليو الماضي، خلفت 16 قتيلًا و34 جريحًا، وفق إحصاء رسمي، وانتهت بسيطرة قوات «الردع» على عدد من مقار الكتيبة، التي تردد حينها أنها ستسلم إلى اللواء «444» المحسوب على حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، قبل أن يعلن الناطق باسم هذه الحكومة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، لم يكشف تفاصيله. وأطاحت تلك الاشتباكات وزير الداخلية خالد مازن، وتكليف وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي تسيير مهام وزارة الداخلية.

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تسليم ثلاثة مواقع بعد استعادتها من تشكيلات مسلحة

والأربعاء، أعلن «جهاز الردع» تسليم ثلاثة مواقع جرى استعادتها أخيرا من سيطرة «تشكيلات مسلحة» في نطاق طرابلس إلى أصحابها سواء مواطنين أو جهات حكومية.

وقال الجهاز، في منشور عبر «فيسبوك»، إن عناصره سلمت عديد المرافق وأعادتها للدولة بينها إعادة فيلا بمنطقة النوفليين لمالكها الشرعي وفق محضر تسليم وتسلم مع المالك. وأضاف أنه سلم إحدى المدارس بمنطقة عين زارة للمجلس البلدي بالمنطقة، والتي «كانت مستغلة بالقوة من قبل مسلحين بمعسكر السعداوي»، إضافة إلى تسليم ما يُعرف بـ«مقر الريجية» بجوار فندق «كورنثيا» لمصلحة الآثار.

تسليم معسكر بعين زارة إلى الدفاع الجوي، 22 سبتمبر 2022. (جهاز الردع)

تسليم معسكر بعين زارة إلى الدفاع الجوي، 22 سبتمبر 2022. (جهاز الردع)