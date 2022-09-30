بيانات «المالية»: 70 مليار دينار إجمالي النفقات في 9 أشهر.. بينها 15 مليارا لمؤسسة النفط

القاهرة - بوابة الوسط

بلغ إجمالي النفقات العامة للدولة خلال تسعة أشهر 70 مليارا و87 مليونا و356 ألفا و131 دينارا، من بينها 15 مليارا و155 مليونا و764 ألفا و874 دينارا خصصت كقيمة تمويل الترتيبات المالية الموقتة الطارئة للمؤسسة الوطنية للنفط.

جاء ذلك ضمن تقرير الإفصاح والشفافية المالية العامة، الصادر عن وزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الجمعة، عن الفترة من 1 يناير حتى 30 سبتمبر 2022.

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وحسب التقرير، فقد بلغت قيمة بند الرواتب وما في حكمها 32 مليارا و698 مليونا و241 ألفا و329 دينارا من إجمالي النفقات العامة للدولة، فيما بلغت نفقات التسيير والتجهيز والتشغيل 6 مليارات و993 مليونا و50 ألفا و335 دينارا.

فيما بلغت قيمة الإنفاق على مشروعات وبرامج التنمية 403 ملايين و119 ألفا و435 دينارا، ونفقات الدعم 14 مليارا و837 مليونا و180 ألفا و159 دينارا. وسجل التقرير إجمالي هذه النفقات بـ54 مليارا و931 مليونا و591 ألفا و257 دينارا.