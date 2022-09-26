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الأرصاد: موج خفيف إلى هادئ على ساحل البريقة وشحات

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 26 سبتمبر 2022, 09:50 صباحا
الأرصاد: موج خفيف إلى هادئ على ساحل البريقة وشحات
نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا اليوم الإثنين 26 سبتمبر 2022.
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج على  الساحل من رأس اجدير إلى سرت، بينما يكون  خفيف الموج إلى هادئ يوم الغد على ساحل البريقة وشحات على الساحل من الخليج إلى طبرق.

 الساحل من رأس اجدير إلى سرت
الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة أثناء سقوط المطر.
السماء قليلة السحب تتكاثر هذا اليوم على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.
الرياح شمالية شرقية إلى شرقية تتحول غدا إلى جنوبية شرقية سرعتها تتراوح بين 5 و20 عقدة.
البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج يوم الغد.
ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر.
درجة حرارة سطح البحر 29 درجة مئوية.

الساحل من الخليج إلى طبرق
الرؤيـة جيدة إلى متوسطة أثناء سقوط المطر.
السماء قليلة السحب تتكاثر هذا اليوم على ساحل الخليج مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.
البحر خفيف الموج إلى هادئ يوم الغد على ساحل البريقة وشحات.
ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.
الرياح بحرية إلى شمالية غربية اليوم على ساحل البريقة وبنغازي ومتغيرة الاتجاه صباح الغد على ساحل شحات، بينما تكون شمالية شرقية إلى جنوبية غربية على باقي الساحل، سرعته تتراوح بين 5 و15 عقدة.
درجة حرارة سطح البحر 29 درجة مئوية.

الأرصاد: موج خفيف إلى هادئ على ساحل البريقة وشحات
الأرصاد: موج خفيف إلى هادئ على ساحل البريقة وشحات
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