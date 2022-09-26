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الأرصاد: طقس معتدل وأمطار خفيفة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 26 سبتمبر 2022, 09:38 صباحا
الأرصاد: طقس معتدل وأمطار خفيفة
نشرة الأرصاد الجوية المتوقعة اليوم الإثنين (26 سبتمبر 2022)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية طقسا معتدلا اليوم الإثنين، على غلاب المناطق مع تكاثر للسحب من حين لآخر على المناطق الساحلية الممتدة من مصراتة إلى أقصى الساحل الشرقي قد يتخللها سقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق الساحل الشرقي والجبل الأخضر.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، تتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها على غالب مناطق الشمال والوسط بين 26 و33 درجة مئوية، وعلى مناطق الجنوب بين 35 و39 درجة مئوية ولا تتجاوز 24 درجة مئوية على مناطق الجبل الأخضر.

ومن المتوقع أن تؤثر كتلة هوائية ساخنة نسبيا غدا على المناطق الغربية تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة ويمتد تأثير الكتلة الساخنة ليشمل يوم الثلاثاء غالب مناطق الشمال الشرقي. ويكون تأثير هذه الكتلة الساخنة سريع إذ تبدأ درجات الحرارة في التراجع تدريجيا على مناطق الشمال الغربي بداية من مساء غد الثلاثاء مع تكاثر السحب وفرصة هطول أمطار متفرقة، ويشمل التراجع في درجات الحرارة يوم الأربعاء أغلب المناطق.

رأس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا اليوم على الساحل الممتد من مصراتة حتى سرت وبداية من مساء غد الثلاثاء تتكاثر السحب مجددا على غالب المناطق.
الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 29 و33 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا غدا على غالب المناطق ثم تنخفض بداية من مساء الثلاثاء.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانا خاصة على الجبل الأخضر مع احتمال هطول أمطار خفيفة ومتفرقة.
الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول تدريجيا من مساء غد إلى جنوبية شرقية فجنوبية غربية.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 26 و32 درجة مئوية، ولا تتجاوز 24 درجة مئوية على مناطق الجبل الأخضر، وتسجل ارتفاعا من مساء يوم الغد.

الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر على بعض المناطق.
الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 33 و37 درجة مئوية على غالب المناطق، وتسجل ارتفاعا طفيفا غدا.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 36 و40 درجة مئوية، ولا تتجاوز 34 درجة مئوية على الواحات.

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