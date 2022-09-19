تعرض محطة كهرباء متنزه سرت العائلي للتخريب والسرقة

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

تعرضت محطة الكهرباء بمتنزه سرت العائلي للتخريب والسرقة من قبل «مجموعة خارجة عن القانون هدفهم اكتساب المال» على ما أفادت مصادر من إدارة شركة الكهرباء في سرت «بوابة الوسط».

وقالت المصادر إن الاعتداء على محطة كهرباء متنزه سرت العائلي تسبب في انقطاع التيار عن المنطقة التي تغذيها المحطة، مشيرة إلى أن الضالعين في الاعتداء قاموا بالعبث وقطع الكوابل وسرقتها.

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ولفتت المصادر إلى ما تعانيه البنية التحتية للشبكة الكهربائية في مدينة سرت من أضرار نتيجة التعديات المتكررة عليها من قبل الخارجين عن القانون، بالإضافة إلى نقص المواد اللازمة لأعمال الصيانة.

وجددت الشركة العامة للكهرباء في سرت مناشدتها كافة الجهات الأمنية، ومطالبتها بضرورة تحمل مسؤليتها في ضبط الخارجين عن القانون وكل من يقوم بالاعتداء على ممتلكات الشركة ومعدات الشبكة ومحطات الكهرباء التي تعتبر من الممتلكات العامة.

أعمال التخريب والعبث التي طالت محطة كهرباء منتزه سرت العائلي. (الإنترنت)

مكان محطة الكهرباء في منتزه سرت العائلي. (الإنترنت)

أعمال التخريب والعبث التي طالت محطة كهرباء منتزه سرت العائلي. (الإنترنت)

أعمال التخريب والعبث التي طالت محطة كهرباء منتزه سرت العائلي. (الإنترنت)