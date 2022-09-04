ضبط كوابل نحاس كهربائية مسروقة بمدخل سرت الغربي

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

تمكن عناصر الأمن التابعون للإدارة العامة للدعم المركزي المتمركزون ببوابة الثلاثين غرب مدينة سرت، من ضبط كميات من كوابل الكهرباء النحاسية المسروقة بحوزة عناصر خارجة عن القانون، وذلك أثناء مرورهم على البوابة الواقعة بالمدخل الغربي للمدينة.

وأفاد مصدر أمني «بوابة الوسط» اليوم الأحد، بأن كوابل الكهرباء النحاسية التي عُثِر عليها بحوزة المتهمين تبين أنها «مسروقة من قبل إحدى العصابات من موقع مشروع الدواجن سابقًا الذي تعرض للدمار والنهب منذ أكثر من 10 سنوات».

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وأكد المصدر أن الكوابل المضبوطة لدى أفراد العصابة جرى تسليمها على الفور إلى الشركة العامة للكهرباء في سرت.