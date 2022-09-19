مفوضية الانتخابات تطلق النسخة الثانية من منتدى مراقبي الجنوب

القاهرة - بوابة الوسط

تتواصل لليوم الثاني بقاعة منتجع قمر الصحراء بمدينة أوباري جنوب غرب ليبيا، فعاليات النسخة الثانية من «منتدى مراقبي الجنوب» الذي تنظمه المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ويشرف عليه وينفذه قسم العمليات الخارجية التابع لإدارة العمليات بمشاركة وحدة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة بالمفوضية، وبالتعاون مع المعهد الديمقراطي الوطني الأميركي (NDI).

ويحضر فعاليات المنتدى التي انطلقت أمس الأحد، عضو مجلس المفوضية أبوبكر مرده، ومدير إدارة العمليات الانتخابية بالمفوضية، ومدير مكتب الإدارة الانتخابية أوباري، وممثلو منظمات المجتمع المدني المعنية بالمراقبة الانتخابية.

- مفوضية الانتخابات: انطلاق منتدى مراقبي الجنوب في أوباري

برنامج تطوير أداء مراقبي الانتخابات بالجنوب

وأوضحت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عبر موقعها على الإنترنت أن النسخة الثانية للمنتدى تستهدف تطوير أداء المراقبين في منظمات المجتمع المدني المعنية بالمراقبة الانتخابية، مشيرة إلى أن برنامج اليوم الأول تضمن عديد المحاور منها، المراقبون والتحديات «الدروس المستفادة»، والتصويت في الخارج (OCV)، وعرض تقارير وتوصيات المراقبين «تجارب المراقبين الدوليين في المفوضية»، ومقترحات حول تحسين آليات التواصل مع المفوضية «مجموعات عمل».

ونوهت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى أن أعمال النسخة الأولى للمنتدى انطلقت صباح يوم الجمعة الماضي، ومستمرة على مدى أربعة أيام، قسم فيها المشاركون إلى مجموعتين، على أن تتلقى كل مجموعة التدريب في يومين منفصلين، الجمعة والسبت 16و17سبتمبر، والإثنين والثلاثاء 19و20 سبتمبر.

اليوم الثاني لتدريب مراقبي الانتخابات في الجنوب بمنتجع قمر الصحراء في أوباري، (مفوضية الانتخابات)

اليوم الثاني لتدريب مراقبي الانتخابات في الجنوب بمنتجع قمر الصحراء في أوباري، (مفوضية الانتخابات)

اليوم الثاني لتدريب مراقبي الانتخابات في الجنوب بمنتجع قمر الصحراء في أوباري، (مفوضية الانتخابات)

اليوم الثاني لتدريب مراقبي الانتخابات في الجنوب بمنتجع قمر الصحراء في أوباري، (مفوضية الانتخابات)