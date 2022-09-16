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مفوضية الانتخابات: انطلاق منتدى مراقبي الجنوب في أوباري

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 16 سبتمبر 2022, 07:34 مساء
مفوضية الانتخابات: انطلاق منتدى مراقبي الجنوب في أوباري
منتدى مراقبي الجنوب في أوباري، 16 سبتمبر 2022، (مفوضية الانتخابات)
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أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بدء أعمال منتدى مراقبي الجنوب، اليوم الجمعة، في قاعة منتجع قمر الصحراء بمدينة أوباري.

وقال عضو مجلس المفوضية أبوبكر مردة، في كلمة بافتتاح المنتدى، أن المفوضية أخذت على عاتقها تحقيق إرادة الشعب في انتخابات حرة نزيهة، تفضي إلى مخرجات ذات مصداقية تسهم في خروج البلاد من أزمتها الراهنة، وتنتج حالة من الاستقرار التي ينشدها الليبيون جميعا، حسب بيان المفضوية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأضاف أن المفوضية حريصة على انتهاج سياسات تشجع وتدعم شركاءها في العملية الانتخابية، حيث عملت على التواصل والتشاور معهم في جميع مراحلها، متابعا: «المراقبة الحيادية تشجع على المشاركة في المسار الديمقراطي، وتعزز قدرة المجتمع المدني على تشجيع مشاركة المواطنين في العملية الانتخابية، فضلاً عن تعزيز الثقة بالإجراءات والنتائج بغية الوصول إلى انتخابات تتسم بالشمولية والشفافية والمصداقية والحيادية».

مفوضية الانتخابات تستهدف عملية مراقبة «فعالة»
وتابع: «هذا لا يتأتى إلا بمشاركة فعالة في عملية المراقبة وفق الأسس والمعايير المتعارف عليها دولياً، والتي تتلخص في الدقة المهنية والالتزام بالقوانين والانظمة والحفاظ على النظام العام»، موضحا أن المفوضية تطمح من خلال تنظيم هذه اللقاءات التشاورية مع شركاءها إلى تدارس مراحل العمليات الانتخابية السابقة، للخروج بدروس مستفادة وتوصيات بشأن تحسين الإجراءات تمهيدا للانتخابات القادمة.

يشار إلى أن قسم العمليات الخارجية التابع لإدارة العمليات بالمفوضية المسؤول عن تنظيم المنتدى، بمشاركة وحدة دعم الأشخاص ذوي الاعاقة بالمفوضية، وبالتعاون مع المعهد الديمقراطي الوطني، وحضور مدير إدارة العمليات الانتخابية بالمفوضية، ومدراء مكاتب الإدارات الانتخابية فرع الجنوبية «أوباري- سبها - الشاطئ»، وممثلي منظمات المجتمع المدني المعنية بالمراقبة الانتخابية.

جانب من أعمال المنتدى.
جانب من أعمال المنتدى.
عدد من المشاركين في المنتدى.
عدد من المشاركين في المنتدى.
عدد من المشاركين في المنتدى.
عدد من المشاركين في المنتدى.
صورة جماعية للحضور في منتدى مراقبي الجنوب.
صورة جماعية للحضور في منتدى مراقبي الجنوب.
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