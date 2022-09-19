وفاة رئيس قسم التشغيل بدائرة كهرباء أنحيلة صعقا خلال عمله

القاهرة - بوابة الوسط

توفي رئيس قسم التشغيل بدائرة توزيع الكهرباء أنحيلة، المهندس عبدالعاطي الشقمان إثر تعرضه لصعق كهربائي أمس الأحد.

ونعت الشركة العامة للكهرباء الفقيد، في بيان عبر صفحتها في موقع «فيسبوك»، اليوم الإثنين، قائلة إنه كان يتمتع بسيرة حسنة وأخلاق كريمة.

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ويعد هذا الحادث هو الثاني من نوعه خلال الشهر الجاري، إذ تُوفي رئيس مكتب التشغيل والصيانة السريعة بحي السلام التابع لدائرة توزيع غرب درنة، صلاح السنوسي الشاعري، إثر صعقة كهربائية خلال ممارسة عمله.

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ونعت الدائرة الفقيد، مشيرة إلى أنه «خلال سنوات قليله ترك انطباعا لدى جميع العاملين معه لتفانيه في العمل ومروءته سواء في الساعات المتأخرة من الليل أو ساعات الصباح الأولى».