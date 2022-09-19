«مليتة للنفط»: إتمام صيانة بئرين بحقلي أبو الطفل والرمال

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة مليتة للنفط والغاز، اليوم الأحد، إتمام عمليات صيانة للبئرين A21 وOO4 بحقلي أبو الطفل والرمال، بقدرات إنتاجية 3900 برميل نفط يوميًا، وذلك ضمن خطة الشركة لتحسين ورفع مستوى الإنتاج.

وبشأن البئر الأولى «A21»، أوضحت الشركة أن فنييها أتموا صيانة الأعطال الميكانيكية وتحقيق السلامة المهنية لتصبح البئر منتجة وبضغط طبيعي وقدرة إنتاجية بحوالي 2400 برميل نفط يوميًا، وفق منشور عبر صفحة الشركة على «فيسبوك».

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أما البئر الثانية «OO4»، فكانت تعاني من النسبة العالية للمياه (WC) التي وصلت إلى 40%، حيث جرى عزل الطبقة المنتجة للماء وإزالة الترسبات الشمعية وتنشيطه بنجاح، من ثمّ تمديد الثقيب بالبئر ورفعه بالنيتروجين لتصبح البئر منتجة وبضغط طبيعي وقدرة إنتاجية بحوالي 1500 برميل نفط.