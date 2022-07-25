بدء ضخ الغاز الجاف من حقل أبو الطفل تمهيدا لتوصيله لمحطة كهرباء شمال بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت شركة مليتة للنفط والغاز، اليوم الإثنين، بدء ضخ الغاز الجاف من حقل أبو الطفل إلى ميناء الزويتينة، تمهيدًا لتوصله بمحطة كهرباء شمال بنغازي؛ للمساهمة في تقليل أزمة الكهرباء في المنطقة الشرقية.

جاء ذلك في بيان للمؤسسة الوطنية للنفط، التي أشارت إلى عقد اجتماع بين مجلس إدارة المؤسسة برئاسة فرحات بن قدارة مع مسؤولي شركة مليتة لمتابعة سير الإنتاج،

وضع إنتاج النفط بشركة مليتة

حضر الاجتماع رئيس لجنة إدارة المشغل بشركة مليتة البشير عبد السلام، وعضو لجنة إدارة الشركة أيمن بن عاشور، وبعض من مديري الإدارات الفنية، إذ جرت مناقشة الجوانب المتعلقة بالمحافظة على استمرار عمليات الإنتاج ورفع معدلاته تدريجيًا. فيما أشار مسؤولو الشركة إلى أن عملية استئناف الإنتاج تسير بشكل جيد.

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متابعة إنتاج حقل الشرارة

إلى ذلك، اجتمع مجلس إدارة مؤسسة النفط مع مسؤولي شركة أكاكوس للعمليات النفطية؛ لبحث السبل الكفيلة للمحافظة على معدلات الإنتاج الحالية وزيادتها.

شارك في الاجتماع رئيس لجنة الإدارة بالشركة عصام البتشي، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة ومديري الإدارات الفنية. وبحث المجتمعون كيفية المحافظة على معدلات الإنتاج الحالية، والتنسيق مع الإدارات الفنية بالمؤسسة للعمل على زيادتها في الفترة القريبة المقبلة.

وقال بن قدارة إن المؤسسة ستقدم الدعم اللازم لشركة أكاكوس لرفع معدلات الإنتاج في أقرب وقت ممكن، خاصة أن الشركة تمتلك أحد أهم الحقول النفطية بليبيا، وهو حقل الشرارة، الذي ينتج ما يعادل ربع الإنتاج الكلي للقطاع، بحسب مؤسسة النفط.

جانب من اجتماع مجلس إدارة مؤسسة النفط بمسؤولي شركة مليتة، 25 يوليو 2022. (المؤسسة)

جانب من اجتماع مجلس إدارة مؤسسة النفط بمسؤولي شركة أكاكوس، 25 يوليو 2022. (المؤسسة)