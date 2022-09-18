تراجع الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط

تراجع متوسط سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار الليبي في السوق الرسمية بفارق قرش واحد، في مستهل تعاملات الأسبوع.

وانخفض سعر العملة الأميركية إلى 4.95 دينار مقبل 4.96 دينار الخميس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي. وصعد اليورو بفارق قرشين، مسجلًا 4.96 دينار مقابل 4.94 دينار، في حين هبط الجنيه الاسترليني إلى 5.66 دينار مقابل 5.71 دينار.

واستقر الريال السعودي عند 1.32 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.35 دينار، والدينار التونسي عند 1.54 دينار. وفي حين حافظت الليرة التركية على مستوى 0.27 د‫ينار، تراجع الإيوان الصيني قرشًا واحدًا، مسجلًا 0.70 دينار مقابل 0.71 دينار، الخميس.