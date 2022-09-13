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الكوني يؤكد لسفير ألمانيا على أهمية حل مشكلة «مركزية الحكم» للخروج من الانسداد السياسي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 13 سبتمبر 2022, 05:00 مساء
الكوني يؤكد لسفير ألمانيا على أهمية حل مشكلة «مركزية الحكم» للخروج من الانسداد السياسي
لقاء الكوني مع السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، الثلاثاء 13 سبتمبر 2022. (المجلس الرئاسي)
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أكد عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، خلال لقائه اليوم الثلاثاء، مع سفير ألمانيا لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، على «أهمية التركيز على حل مشكلة المركزية في الحكم التي تساهم في حالة الانسداد السياسي والأزمات السياسية والاقتصادية في البلاد»، وفق تغريدة الناطقة باسم المجلس الرئاسي، نجوى وهيبة، على «تويتر».

وأضافت وهيبة في تغريدة ثانية، أن الكوني شدد أيضًا خلال اللقاء الذي عُقِد بديوان المجلس الرئاسي في طرابلس على «ضرورة تعزيز سلطة وسطى متمثلة في نظام المحافظات المتبع قبل العام 1969، لتقليل النزاعات على السلطة المتركزة في العاصمة».

الكوني يدعو إلى تحقيق اللامركزية في الحكم والعودة لنظام المحافظات
وطرح الكوني قبل أيام مبادرة تهدف إلى تحقيق «اللامركزية في الحكم وتخفيف العبء على العاصمة» والعودة إلى العمل بنظام المحافظات الذي كان معمولًا به في السابق، وسبق أن عرض رؤيته خلال زيارته قبل أيام إلى مدينة مصراتة، وأمس الإثنين على المجلس البلدي طرابلس المركز وأعيان وحكماء المدينة في جلسة حوارية.

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ويرى الكوني أن من شأن مبادرته أن تسهم «في تخفيف العبء عن العاصمة، التي أصبحت ساحة للصراعات السياسية بسبب وجود السلطة المركزية داخل حدودها»، مؤكدًا أن «طرابلس أصبحت تحمل وزر كافة المآسي الناتجة عن الانقسام السياسي، التي يتجه الجميع نحوها لانتزاع السلطة أو الغنيمة».

سفير ألمانيا يؤكد على دعم مسارات المجلس الرئاسي
وأوضحت في تغريدة ثالثة أن الكوني بحث مع السفير الألماني التعاون بين البلدين. كما تناول اللقاء المستجدات السياسية والمواقف الدولية عقب لقاء برلين المنعقد قبل أيام حول ليبيا، وسبل دعم العملية السياسية، مشيرة إلى أن السفير الألماني أكد «خلال اللقاء، دعم بلاده لمساعي الرئاسي في المسارات المتعددة التي يعمل عليها، لتحقيق الاستقرار والسلام في ليبيا».

واستضافت العاصمة الألمانية برلين يومي الخميس والجمعة الماضيين اجتماعًا على مستوى المبعوثين الخاصين إلى ليبيا برئاسة وزيرة الخارجية الألمانية ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو، وشارك فيه ممثلون عن كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا ومصر وتركيا.

لقاء الكوني مع السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، الثلاثاء 13 سبتمبر 2022. (المجلس الرئاسي)
لقاء الكوني مع السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، الثلاثاء 13 سبتمبر 2022. (المجلس الرئاسي)
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