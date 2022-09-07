Atwasat

الكوني يناقش مع المجلس البلدي مصراتة سبل إيجاد مبادرة وطنية للخروج من الأزمة السياسية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 07 سبتمبر 2022, 05:15 مساء
الكوني يناقش مع المجلس البلدي مصراتة سبل إيجاد مبادرة وطنية للخروج من الأزمة السياسية
اجتماع الكوني مع المجلس البلدي مصراتة، الأربعاء 7 سبتمبر 2022. (المجلس البلدي مصراتة)
alwasat radio

أجرى عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، اليوم الأربعاء، زيارة إلى مدينة مصراتة، حيث اجتمع مع عميد وأعضاء المجلس البلدي لبحث سُبل إيجاد مبادة وطنية للخروج من الأزمة السياسية الحالية التي تشهدها ليبيا، بحسب ما أعلنه المجلس البلدي عبر صفحته على «فيسبوك».

وكان في استقبال الكوني لدى وصوله مصراتة عميد المجلس البلدي محمود السقوطري وأعضاء المجلس البلدي ووكيل ديوان البلدية الذين اجتمع معهم عقب الاستقبال.

وقال المجلس البلدي مصراتة إن الاجتماع جرى خلاله «عرض أهم الملفات وفتح باب النقاش والحوار حولها، أهمها ما يتعلق بالشأن السياسي والاجتماعي في هذه المرحلة التي تمر بها الدولة الليبية، لإيجاد مبادرة وطنية للخروج من الأزمة السياسية بما يخدم القضية الليبية وفق مبادئ وأهداف ثورة السابع عشر من فبراير».

- الكوني يتحدث عن مبادرة «الرئاسي» وإشكالية عودة العنف ولجنة إدارة الأموال الليبية

وتأتي زيارة الكوني إلى مصراتة في وقت تصاعدت فيه أزمة السلطة التنفيذية في ليبيا وبعد أيام من الاشتباكات الدامية التي شهدتها العاصمة طرابلس بين قوات تابعة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، وأخرى تابعة لرئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا.

وخلّفت تلك الاشتباكات التي جرت يومي 27 و28 أغسطس أكثر من 40 قتيلًا و159 جريحًا وفق ما أكده مصدر طبي بوزارة الصحة لـ«بوابة الوسط» أمس الثلاثاء، فضلًا عن إلحاق أضرار مادية في الممتلكات العامة والخاصة بالمناطق التي شهدت الاشتباكات.

اجتماع الكوني مع المجلس البلدي مصراتة، الأربعاء 7 سبتمبر 2022. (المجلس البلدي مصراتة)
اجتماع الكوني مع المجلس البلدي مصراتة، الأربعاء 7 سبتمبر 2022. (المجلس البلدي مصراتة)
اجتماع الكوني مع المجلس البلدي مصراتة، الأربعاء 7 سبتمبر 2022. (المجلس البلدي مصراتة)
اجتماع الكوني مع المجلس البلدي مصراتة، الأربعاء 7 سبتمبر 2022. (المجلس البلدي مصراتة)
اجتماع الكوني مع المجلس البلدي مصراتة، الأربعاء 7 سبتمبر 2022. (المجلس البلدي مصراتة)
اجتماع الكوني مع المجلس البلدي مصراتة، الأربعاء 7 سبتمبر 2022. (المجلس البلدي مصراتة)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«هذا المساء»: مبعوث أممي جديد لليبيا: هل يلقى مصير أسلافه؟

«هذا المساء»: مبعوث أممي جديد لليبيا: هل يلقى مصير أسلافه؟
شاهد .. منتخب البرازيل يضرب موعدا مع الأرجنتين في مونديال الطائرة

شاهد .. منتخب البرازيل يضرب موعدا مع الأرجنتين في مونديال الطائرة
أنشيلوتي: إصابة بنزيما ليست خطيرة شعر بالقليل من الانزعاجات

أنشيلوتي: إصابة بنزيما ليست خطيرة شعر بالقليل من الانزعاجات
تحقيقات | المبيد الحشري وفاجعة أطفال زناتة.. من المسؤول؟

تحقيقات | المبيد الحشري وفاجعة أطفال زناتة.. من المسؤول؟
كاركاتير حليم - السنغالي عبدالله باتيلي يعين مبعوثا أمميا إلى ليبيا

كاركاتير حليم - السنغالي عبدالله باتيلي يعين مبعوثا أمميا إلى ليبيا
إنتر التاريخي جاهز للعملاق البافاري في دوري الأبطال.. الأربعاء

إنتر التاريخي جاهز للعملاق البافاري في دوري الأبطال.. الأربعاء
كلوب يبحث علاج مشاكل ليفربول الفنية أمام نابولي بدوري الأبطال بالتوقيت الليبي

كلوب يبحث علاج مشاكل ليفربول الفنية أمام نابولي بدوري الأبطال بالتوقيت الليبي
مسؤولون سابقون في «بنتاغون» يحذرون من تدهور العلاقات بين السياسيين والعسكريين

مسؤولون سابقون في «بنتاغون» يحذرون من تدهور العلاقات بين السياسيين والعسكريين
ألبانيا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران متهمة إياها بهجوم إلكتروني

ألبانيا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران متهمة إياها بهجوم إلكتروني
بوتين للأوروبيين: سنوقف شحنات الغاز والنفط إذا حُدّد سقف للأسعار

بوتين للأوروبيين: سنوقف شحنات الغاز والنفط إذا حُدّد سقف للأسعار
«واشنطن بوست»: ترامب احتفظ بوثائق سرية حول القدرات النووية لدولة أجنبية

«واشنطن بوست»: ترامب احتفظ بوثائق سرية حول القدرات النووية لدولة أجنبية
مشوار توخيل قبل الإقالة من تشيلسي: ألقاب مهمة ونتائج مثيرة وأزمة سياسية وسط صفقات بـ282 مليون يورو

مشوار توخيل قبل الإقالة من تشيلسي: ألقاب مهمة ونتائج مثيرة وأزمة سياسية وسط ...
6 كتّاب من 4 قارات في القائمة النهائية لـ«بوكر»

6 كتّاب من 4 قارات في القائمة النهائية لـ«بوكر»
بايدن يرفض تصنيف روسيا «دولة راعية للإرهاب».. وإدارته توضح الأسباب

بايدن يرفض تصنيف روسيا «دولة راعية للإرهاب».. وإدارته توضح الأسباب
شلل الوجه الجزئي يدفع جاستن بيبر لإلغاء حفلاته

شلل الوجه الجزئي يدفع جاستن بيبر لإلغاء حفلاته
«جيمس ويب» يكشف تفاصيل جديدة عن سديم الرتيلاء

«جيمس ويب» يكشف تفاصيل جديدة عن سديم الرتيلاء
بوتين: عزل روسيا مستحيل والعقوبات الأوروبية تهدد العالم بأسره

بوتين: عزل روسيا مستحيل والعقوبات الأوروبية تهدد العالم بأسره
بالزي التقليدي.. طلبة الشهادة الثانوية في تاجوراء يحتفلون بانتهاء الامتحانات

بالزي التقليدي.. طلبة الشهادة الثانوية في تاجوراء يحتفلون بانتهاء الامتحانات
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
القيادة العامة تعلن القضاء على العقل المدبر لمذبحة الأقباط المصريين
القيادة العامة تعلن القضاء على العقل المدبر لمذبحة الأقباط ...
محكمة فرنسية تبطل حجوزات «الخرافي» على أصول «الليبية للاستثمار» (فيديو)
محكمة فرنسية تبطل حجوزات «الخرافي» على أصول «الليبية للاستثمار» ...
صنع الله يعلق على قرار استئناف طرابلس
صنع الله يعلق على قرار استئناف طرابلس
حفتر يحضر مناورة بالذخيرة الحية تحاكي تحرير مدينتين من إرهابيين (صور)
حفتر يحضر مناورة بالذخيرة الحية تحاكي تحرير مدينتين من إرهابيين ...
الدبيبة يبارك رفع حجوزات «الخرافي» على أصول مؤسسة الاستثمار
الدبيبة يبارك رفع حجوزات «الخرافي» على أصول مؤسسة الاستثمار
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جويلي يوضح أسباب اشتباكات طرابلس.. ويؤكد: أعترف بالمجلس الرئاسي ولكن
جويلي يوضح أسباب اشتباكات طرابلس.. ويؤكد: أعترف بالمجلس ......
تقرير فرنسي يقدم قصة «صعود وسقوط التاجوري» نموذجا.. اشتباكات طرابلس تعيد تشكيل المشهد الأمني بعمق
تقرير فرنسي يقدم قصة «صعود وسقوط التاجوري» نموذجا.. اشتباكات......
«الأمن الداخلي» يعلن ضبط رئيس النادي الليبي للسيارات ومدير مفوضية المجتمع المدني (فيديو)
«الأمن الداخلي» يعلن ضبط رئيس النادي الليبي للسيارات ومدير ......
صوان يرد على قرار المدعي العسكري منعه من السفر وضبطه
صوان يرد على قرار المدعي العسكري منعه من السفر وضبطه...
سقوط طائرة في ضواحي بنغازي (صور)
سقوط طائرة في ضواحي بنغازي (صور)...
المزيد
«داخلية باشاغا» تحمِّل غرفة عمليات استخدام الطيران المسيَّر مسؤولية إثارة الفتنة والحرب بمنطقة الجفارة
«داخلية باشاغا» تحمِّل غرفة عمليات استخدام الطيران المسيَّر ......
الكوني يناقش مع المجلس البلدي مصراتة سبل إيجاد مبادرة وطنية للخروج من الأزمة السياسية
الكوني يناقش مع المجلس البلدي مصراتة سبل إيجاد مبادرة وطنية ......
اندلاع حريق في مخبز على الطريق السريع بمنطقة الغرارات
اندلاع حريق في مخبز على الطريق السريع بمنطقة الغرارات...
الدبيبة يبارك رفع حجوزات «الخرافي» على أصول مؤسسة الاستثمار
الدبيبة يبارك رفع حجوزات «الخرافي» على أصول مؤسسة الاستثمار...
حفتر يحضر مناورة بالذخيرة الحية تحاكي تحرير مدينتين من إرهابيين (صور)
حفتر يحضر مناورة بالذخيرة الحية تحاكي تحرير مدينتين من ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط