الكوني يناقش مع المجلس البلدي مصراتة سبل إيجاد مبادرة وطنية للخروج من الأزمة السياسية

القاهرة - بوابة الوسط

أجرى عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، اليوم الأربعاء، زيارة إلى مدينة مصراتة، حيث اجتمع مع عميد وأعضاء المجلس البلدي لبحث سُبل إيجاد مبادة وطنية للخروج من الأزمة السياسية الحالية التي تشهدها ليبيا، بحسب ما أعلنه المجلس البلدي عبر صفحته على «فيسبوك».

وكان في استقبال الكوني لدى وصوله مصراتة عميد المجلس البلدي محمود السقوطري وأعضاء المجلس البلدي ووكيل ديوان البلدية الذين اجتمع معهم عقب الاستقبال.

وقال المجلس البلدي مصراتة إن الاجتماع جرى خلاله «عرض أهم الملفات وفتح باب النقاش والحوار حولها، أهمها ما يتعلق بالشأن السياسي والاجتماعي في هذه المرحلة التي تمر بها الدولة الليبية، لإيجاد مبادرة وطنية للخروج من الأزمة السياسية بما يخدم القضية الليبية وفق مبادئ وأهداف ثورة السابع عشر من فبراير».

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وتأتي زيارة الكوني إلى مصراتة في وقت تصاعدت فيه أزمة السلطة التنفيذية في ليبيا وبعد أيام من الاشتباكات الدامية التي شهدتها العاصمة طرابلس بين قوات تابعة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، وأخرى تابعة لرئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا.

وخلّفت تلك الاشتباكات التي جرت يومي 27 و28 أغسطس أكثر من 40 قتيلًا و159 جريحًا وفق ما أكده مصدر طبي بوزارة الصحة لـ«بوابة الوسط» أمس الثلاثاء، فضلًا عن إلحاق أضرار مادية في الممتلكات العامة والخاصة بالمناطق التي شهدت الاشتباكات.

اجتماع الكوني مع المجلس البلدي مصراتة، الأربعاء 7 سبتمبر 2022. (المجلس البلدي مصراتة)

اجتماع الكوني مع المجلس البلدي مصراتة، الأربعاء 7 سبتمبر 2022. (المجلس البلدي مصراتة)

اجتماع الكوني مع المجلس البلدي مصراتة، الأربعاء 7 سبتمبر 2022. (المجلس البلدي مصراتة)