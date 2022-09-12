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الكوني يحث أهل طرابلس لتبني مبادرته لتفكيك المركزية وتخفيف العبء على العاصمة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 12 سبتمبر 2022, 06:20 مساء
الكوني يحث أهل طرابلس لتبني مبادرته لتفكيك المركزية وتخفيف العبء على العاصمة
لقاء الكوني مع عميد وأعضاء المجلس البلدي طرابلس المركز وحكماء وأعيان المدينة، الإثنين 12 سبتمبر 2022. (المجلس الرئاسي)
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حث عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، أهالي طرابلس على تبني مبادرته التي أطلقها قبل أيام بشأن «لا مركزية الحكم وعودة العمل بنظام المحافظات» لتخفيف العبء على العاصمة، وذلك خلال جلسة حوارية مع عميد وأعضاء المجلس البلدي طرابلس المركز، وعدد من الحكماء وأعيان المدينة، اليوم الإثنين.

وزار الكوني اليوم بلدية طرابلس المركز لتقديم واجب العزاء عن المجلس الرئاسي في ضحايا أحداث العنف التي شهدتها المدينة يومي 27 و28 أغسطس الماضي بين قوات موالية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية وأخرى موالية لرئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، التي خلفت أكثر من 40 قتيلًا و159 مصابًا، وفق وزارة الصحة.

طرابلس تحمل وزر كافة المآسي الناتجة عن الانقسام السياسي
وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن الكوني شارك «في جلسة حوارية اتسمت بالشفافية المطلقة» مع عميد وأعضاء المجلس البلدي طرابلس المركز وحكماء وأعيان المدينة، مشيرًا إلى أنهم رحبوا بمبادرة الكوني التي دعا فيها «للامركزية في الحكم، والعودة إلى نظام المحافظات».

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ويرى الكوني أن من شأن مبادرته أن تسهم «في تخفيف العبء عن العاصمة، التي أصبحت ساحة للصراعات السياسية بسبب وجود السلطة المركزية داخل حدودها»، مؤكدًا أن «طرابلس أصبحت تحمل وزر كافة المآسي الناتجة عن الانقسام السياسي، التي يتجه الجميع نحوها لانتزاع السلطة أو الغنيمة».

الكوني يأمل بدعم طرابلس للخروج من الانسداد السياسي
وأكد الكوني، في حديثه لأهل طرابلس، «أن أي مشروع وطني لو تم تبنيه في طرابلس من شأنه أن يتحول إلى نموذج يحتذى به في كل مناطق ليبيا»، موضحًا أن زيارته المجلس البلدي طرابلس المركز «تأتي تأكيدًا لثقته الكبيرة في أن يكون له الدور البارز خلال المرحلة الراهنة لقيادة مخارج ناجعة لحالة الانسداد السياسي الذي تعانيه البلاد».

وأعرب عضو المجلس الرئاسي عن ثقته في أن «خبراء وحكماء طرابلس يملكون القدرة على تقديم رؤى من شأنها أن تسهم في الخروج من الأزمة التي تعيشها بالتعاون مع المجلس الرئاسي، ليكون الحل ليبي-ليبي»، موضحًا كذلك «أن نظام المحافظات يسهم في الحد من الفساد المالي والإداري، ويترك للحكومة المركزية دورها السيادي».

أهالي طرابلس يستعجلون إخلاء المدينة من المظاهر العسكرية
وأضاف المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن عميد وأعضاء المجلس البلدي طرابلس المركز، وأعيان المدينة طالبوا من جهتهم «بضرورة اتخاذ قرارات حاسمة تسرع بإخلاء المدينة من المظاهر العسكرية، والعمل على تحقيق الاستقرار الذي ينشده سكان طرابلس الذي يشكل الأرضية الأساسية لبناء الدولة».

كما «أكدوا دعمهم في هذا الاتجاه لكافة الخطوات التي يتخذها المجلس الرئاسي لتحقيق الاستقرار، وتسهم في نجاح مشروع المصالحة الوطنية، ووصولًا لإجراء الاستحقاق الانتخابي في أقرب الآجال» وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

لقاء الكوني مع عميد وأعضاء المجلس البلدي طرابلس المركز وحكماء وأعيان المدينة، الإثنين 12 سبتمبر 2022. (المجلس الرئاسي)
لقاء الكوني مع عميد وأعضاء المجلس البلدي طرابلس المركز وحكماء وأعيان المدينة، الإثنين 12 سبتمبر 2022. (المجلس الرئاسي)
لقاء الكوني مع عميد وأعضاء المجلس البلدي طرابلس المركز وحكماء وأعيان المدينة، الإثنين 12 سبتمبر 2022. (المجلس الرئاسي)
لقاء الكوني مع عميد وأعضاء المجلس البلدي طرابلس المركز وحكماء وأعيان المدينة، الإثنين 12 سبتمبر 2022. (المجلس الرئاسي)
لقاء الكوني مع عميد وأعضاء المجلس البلدي طرابلس المركز وحكماء وأعيان المدينة، الإثنين 12 سبتمبر 2022. (المجلس الرئاسي)
لقاء الكوني مع عميد وأعضاء المجلس البلدي طرابلس المركز وحكماء وأعيان المدينة، الإثنين 12 سبتمبر 2022. (المجلس الرئاسي)
لقاء الكوني مع عميد وأعضاء المجلس البلدي طرابلس المركز وحكماء وأعيان المدينة، الإثنين 12 سبتمبر 2022. (المجلس الرئاسي)
لقاء الكوني مع عميد وأعضاء المجلس البلدي طرابلس المركز وحكماء وأعيان المدينة، الإثنين 12 سبتمبر 2022. (المجلس الرئاسي)
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