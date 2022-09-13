أحوال الطقس اليوم: استقرار الأجواء مع رطوبة عالية على مناطق الشمال

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية عدم تغير حالة الطقس، حيث تبقى درجات الحرارة في معدلاتها على معظم المناطق، مع رطوبة عالية على مناطق الشمال.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 27 و41 درجة مئوية على جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، تتكاثر مساء اليوم على منطقة نالوت وما جاورها، قد يصحبها خلايا رعدية، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 31 و36 درجة مئوية على معظم المناطق، وتسجل زيادة طفيفة نهاية الأسبوع.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

السماء قليلة السحب، تتكاثر على بنغازي وبعض مناطق الجبل الأخضر، مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة، والرياح شمالية غربية، معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 27 و32 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 36 و41 درجة مئوية.