رئيس مجلس الشوري يؤكد لعقيلة صالح دعم قطر لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس مجلس الشوري القطري، حسن بن عبدالله الغانم، دعم بلاده «لكل ما من شأنه تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا، وحرصها على سيادة ووحدة أراضيها، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق في الأمن والاستقرار وتحقيق الوفاق الوطني بين جميع مكوناته، والدعم الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة» وفق بيان صادر عن المجلس.

جاء تأكيد الغانم خلال اجتماعه، اليوم الأحد، مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح الذي يزور قطر حاليًا.

وقال مجلس الشورى القطري عبر موقعه على الإنترنت، إن لقاء الغانم والمستشار عقيلة صالح جرى خلاله استعراض آخر تطورات الأوضاع في ليبيا، وسُبل تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين.

عقيلة صالح يقدر مواقف قطر الداعمة لليبيا

وأضاف أن المستشار عقيلة صالح أعرب من جهته خلال اللقاء «عن شكره وتقديره لمواقف دولة قطر الثابتة والداعمة للشعب الليبي وجهودها البناءة لإعادة الوئام والاستقرار إلى ليبيا والحفاظ على مصالحها وتحقيق طموحات شعبها».

- عقيلة صالح يلتقي أمير قطر

- عقيلة صالح ووفد مرافق له يصل إلى الدوحة

وصباح اليوم، التقى المستشار عقيلة صالح، مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بمكتبه في الديوان الأميري بالعاصمة الدوحة؛ حيث استعرض الجانبان تطورات الأوضاع في ليبيا وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين.

أمير قطر يؤكد دعمه لخيارات الشعب الليبي

وجدد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، للمستشار عقيلة صالح خلال اللقاء التأكيد على موقف بلاده تجاه الشعب الليبي ودعم خياراته، وتحقيق تطلعاته في التنمية والازدهار من أجل وحدة ليبيا واستقرارها.

ووصل المستشار عقيلة صالح، إلى العاصمة القطرية الدوحة، عصر أمس السبت، في زيارة رسمية، تأتي بعد يومين من زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، إلى الدولة ولقائه أمير قطر تميم بن حمد.

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن عقيلة ووفدًا مرافقًا له وصلوا إلى مطار الدوحة الدولي، وكان في استقبالهم كل من رئيس مجلس الشورى حسن بن عبدالله الغانم، وأمين عام المجلس أحمد بن ناصر الفضالة، وسفير قطر لدى ليبيا خالد محمد بن زابن الدوسري، والسفير الليبي لدى الدوحة حمد مصطفى اللافي.

لقاء المستشار عقيلة صالح مع رئيس مجلس الشورى القطري في الدوحة، الأحد 11 سبتمبر 2022. (مجلس الشورى القطري)

لقاء المستشار عقيلة صالح مع رئيس مجلس الشورى القطري في الدوحة، الأحد 11 سبتمبر 2022. (مجلس الشورى القطري)