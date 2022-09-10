عقيلة صالح ووفد مرافق له يصل إلى الدوحة

القاهرة - بوابة الوسط

وصل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى العاصمة القطرية الدوحة، اليوم السبت في زيارة رسمية، تأتي بعد يومين من زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة إلى الدولة ولقائه مع أمير قطر تميم بن حمد.

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن عقيلة ووفد مرافق له وصلوا مطار الدوحة الدولي، وكان في استقبالهم كل من: رئيس مجلس الشورى حسن بن عبدالله الغانم، وأمين عام المجلس أحمد بن ناصر الفضالة أمين عام المجلس، وسفير قطر لدى ليبيا خالد بن محمد زابن الدوسري، والسفير الليبي في الدوحة حمد مصطفى اللافي.

- تميم يستقبل الدبيبة في الدوحة

- المشري: هناك من حاول تخريب جهود التهدئة في طرابلس بعد تواصلنا مع تركيا

- باشاغا: نتائج إيجابية لاجتماعات تركيا.. وهذا موقفنا من المبعوث الأممي الجديد

والخيمس الماضي، اجتمع أمير قطر مع الدبيبة في الديوان الأميري بالدوحة، حيث ركز اللقاء على «ضرورة دعم الجهود الدولية لإجراء الانتخابات في ليبيا؛ باعتبارها الخيار الوحيد للشعب الليبي للوصول إلى الاستقرار ورفضه للمراحل الانتقالية»، حسبما ذكرت حكومة الدبيبة.