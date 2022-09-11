عقيلة صالح يلتقي أمير قطر

القاهرة - بوابة الوسط

التقى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، بمكتبه في الديوان الأميري صباح اليوم، رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح والوفد المرافق، ضمن زيارة الأخير للدوحة، التي بدأت أمس.

ووفق بيان للديوان الأميري، أطلع عقيلة صالح أمير قطر، على آخر تطورات الأوضاع في ليبيا، معربًا «عن شكره وتقديره» لأمير قطر على دعم بلاده «المتواصل والدائم لدولة ليبيا وشعبها».

تنمية وتعزيز التعاون بين البلدين

وأوضح البيان أن أمير قطر جدد التأكيد على موقف بلاده تجاه الشعب الليبي ودعم خياراته، وتحقيق تطلعاته في التنمية والازدهار من أجل وحدة ليبيا واستقرارها.

وجرى خلال اللقاء، بحث أوجه تنمية وتعزيز التعاون بين البلدين، ومناقشة المستجدات الراهنة في ليبيا، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

عقيلة صالح في قطر

والسبت، وصل عقيلة صالح، إلى العاصمة القطرية الدوحة، في زيارة رسمية، تأتي بعد يومين من زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، إلى الدولة ولقائه أمير قطر تميم بن حمد.

- عقيلة صالح ووفد مرافق له يصل إلى الدوحة

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن عقيلة ووفدًا مرافقًا له وصلوا إلى مطار الدوحة الدولي، وكان في استقبالهم كل من رئيس مجلس الشورى حسن بن عبدالله الغانم، وأمين عام المجلس أحمد بن ناصر الفضالة، وسفير قطر لدى ليبيا خالد محمد بن زابن الدوسري، والسفير الليبي لدى الدوحة حمد مصطفى اللافي.