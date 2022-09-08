33 مهاجرا عالقون على قارب غادر ليبيا قبل 7 أيام

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت منظمة إنسانية وجود قارب يحمل على متنه 33 مهاجرًا غير شرعيين، عالق قبالة سواحل مالطا، بعد مضي سبعة أيام من مغادرته ليبيا.

وأوضح مشروع «آلارم فون»، التابع لمنظمة «ووتش ذا ميد» غير الحكومية، في تغريدة على موقع «تويتر»، الخميس، أن محرك القارب توقف، والمهاجرون يحتاجون إلى التدخل لإنقاذهم على الفور، حسب وكالة الأنباء الإيطالي «آكي».

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والثلاثاء الماضي، رست قوارب هجرة على سواحل جزيرة لامبيدوزا الصقلّية، تحمل أكثر من 300 مهاجر، وذلك خلال 24 ساعة تقريبًا، حسب ما نقلته الوكالة عن مصادر أمنية إيطالية.

وأضافت المصادر أن «55 شخصًا وصلوا على متن قاربين صغيرين، بينما كان هناك 18 شخصًا آخرين رسوا بشكل مستقل على البر»، في حين «وصل 240 مهاجرًا على متن قارب صيد».