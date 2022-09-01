إنقاذ 56 مهاجرا من جنسيات عربية في عرض البحر شمال زوارة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الخميس، إنقاذ 56 مهاجرا غير شرعي من جنسيات عربية من عرض البحر شمال مدينة زوارة.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن عمليات الإنقاذ نفذها الزورق (301) التابع للإدارة العامة لأمن السواحل أمس الأربعاء، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال المهاجرين.

- اعتراض 1216 مهاجرا وإعادتهم إلى ليبيا خلال أسبوع

وقبل يومين، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة اعتراض 1216 مهاجرا في البحر المتوسط، في الفترة من 21 إلى 27 من أغسطس الماضي، مؤكدة إعادتهم إلى ليبيا من قبل قوات حرس السواحل.

وأشارت في تقريرها الأسبوعي، إلى إعادة المهاجرين المذكورين إلى موانئ طرابلس والزاوية والماية والجبل الأخضر وبنغازي.