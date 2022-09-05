«التعليم» تعلن نتائج شهادة التعليم الأساسي الخميس

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة التربية والتعليم إنها ستعتمد وتعلن نتائج شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي «2021 - 2022» يوم الخميس المقبل.

وستنظم الوزارة مؤتمرا صحفيا لهذه الفعالية في مقر المركز الوطني للامتحانات، حسب بيانها على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وفي 24 أغسطس الماضي، أعلنت الوزارة نتائج شهادتي إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للدارسين بالمدارس الليبية في الخارج، حيث بلغت نسبة النجاح في امتحانات التعليم الأساسي بالدور الأول 79.74%، بينما بلغت نسبة النجاح في امتحانات الشهادة الثانوية بالقسم العلمي 74.90%، وبالنسبة للقسم الأدبي فقد نجح 85.19% من الطلاب.