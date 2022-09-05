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بلدية مصراتة تبحث التعاون التجاري والصناعي مع هولندا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 05 سبتمبر 2022, 01:25 صباحا
بلدية مصراتة تبحث التعاون التجاري والصناعي مع هولندا
جانب من استقبال بلدية مصراتة الملحق التجاري بسفارة المملكة الهولندية (صفحة البلدية على فيسبوك)
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بحثت بلدية مصراتة، اليوم الأحد، التعاون التجاري والصناعي مع هولندا، وذلك خلال لقاء جمع عميد البلدية وأعضاء بالمجلس البلدي، والملحق التجاري بسفارة المملكة الهولندية، أدريان فان فيلدهوفن.

وأفاد بيان نشرته صفحة البلدية على «فيسبوك» بأن اللقاء تركز على مناقشة بعض الأمور المتعلقة بالجانبين التجاري والصناعي، وفتح آفاق التعاون مع الجهات المهمة داخل نطاق البلدية.

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وأشارت إلى أن اللقاء يأتي تمهيدًا لعقد زيارات للمنطقة الحرة مصراتة والشركة الليبية للحديد والصلب، بالإضافة لغرفة التجارة والصناعة مصراتة لبحث أطر الشراكة.

جانب من استقبال بلدية مصراتة الملحق التجاري بسفارة المملكة الهولندية (صفحة البلدية على فيسبوك)
جانب من استقبال بلدية مصراتة الملحق التجاري بسفارة المملكة الهولندية (صفحة البلدية على فيسبوك)
جانب من استقبال بلدية مصراتة الملحق التجاري بسفارة المملكة الهولندية (صفحة البلدية على فيسبوك)
جانب من استقبال بلدية مصراتة الملحق التجاري بسفارة المملكة الهولندية (صفحة البلدية على فيسبوك)
جانب من استقبال بلدية مصراتة الملحق التجاري بسفارة المملكة الهولندية (صفحة البلدية على فيسبوك)
جانب من استقبال بلدية مصراتة الملحق التجاري بسفارة المملكة الهولندية (صفحة البلدية على فيسبوك)
جانب من استقبال بلدية مصراتة الملحق التجاري بسفارة المملكة الهولندية (صفحة البلدية على فيسبوك)
جانب من استقبال بلدية مصراتة الملحق التجاري بسفارة المملكة الهولندية (صفحة البلدية على فيسبوك)
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