الأعضاء الجدد بمجلس إدارة الشركة الليبية للحديد والصلب يتسلمون مهامهم

القاهرة - بوابة الوسط

تسلم الأعضاء الجدد بمجلس إدارة الشركة الليبية للحديد والصلب، اليوم الأحد، مهام عملهم رسميًا بالمجلس خلفًا للأعضاء السابقين، وذلك في احتفالية حضرها وزير الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية أحمد أبوهيس، وعدد من المسؤولين والقيادات المحلية والأعيان بمدينة مصراتة، بحسب ما أعلنته الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وشارك في الاحتفالية التي جرت بمقر الشركة الليبية للحديد والصلب إلى جانب الوزير كل من وكيل وزارة الصناعة والمعادن لشؤون الإنتاج والمناطق الصناعية، ورئيس ديوان المحاسبة فرع مصراتة، وأعضاء الفرع البلدي قصر أحمد، ورئيس مجلس حكماء وأعيان مصراتة، ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة السابقين والحاليين وعدد من قيادات الشركة.

وبدأت الاحتفالية بكلمة للمجلس البلدي مصراتة ثم وزير الصناعة ووكيل الوزارة لشؤون الإنتاج ومجلس أعيان مصراتة، وكلمة للأعضاء السابقين تلتها كلمة للأعضاء الحاليين ورئيس مجلس الإدارة محمد عبدالملك الفقيه ورئيس نقابة عمال الشركة الحالي والرئيس السابق لعمال الشركة.

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إشادة بالأعضاء السابقين بمجلس إدارة الشركة الليبية للحديد والصلب

وأكدت الشركة الليبية للحديد والصلب أن مراسم التسليم والاستلام بين أعضاء مجلس الإدارة الجدد والسابقين جرت «في أجواء مؤسساتية دأبت على فهمها للتداول السلمي ألباب آمنت بالمؤسساتية ومن قبلها آمنت بسنن الله في الكون ونواميس التدافع والتغيير».

وأشادت الشركة الليبية للحديد والصلب بأعضاء مجلس الإدارة السابقين وقيادتهم للصرح الصناعي العملاق، مؤكدة أنهم غادروا مهامهم كمسؤولين لكنهم لا يزالون يواصلون المشير في الشركة كعمال وقياديين.

مراسم التسليم والاستلام بين الأعضاء الجدد والسابقين بمجلس إدارة شركة الحديد والصلب، الأحد 4 سبتمبر 2022. (شركة الحديد والصلب)

مراسم التسليم والاستلام بين الأعضاء الجدد والسابقين بمجلس إدارة شركة الحديد والصلب، الأحد 4 سبتمبر 2022. (شركة الحديد والصلب)

مراسم التسليم والاستلام بين الأعضاء الجدد والسابقين بمجلس إدارة شركة الحديد والصلب، الأحد 4 سبتمبر 2022. (شركة الحديد والصلب)