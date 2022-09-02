الدبيبة يؤكد دعم تركيا جهود حكومة الوحدة لإيجاد خارطة طريق تنتهي بالانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة إنه اتفق مع الجانب التركي على ضرورة إيجاد خارطة طريق سياسية تنتهي بانتخابات بتواريخ معينة.

وتابع الدبيبة: «تركيا أكدت دعمها لنا في هذا الجانب.. ولا توجد حكومتان في ليبيا فحكومة الوحدة الوطنية هي من تتولى مقاليد الأمور في ليبيا كاملة»، حسب تصريح إلى قناة «الأحرار» اليوم الجمعة، عقب لقائه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وأشار إلى أن مباحثاته مع إردوغان في إسطنبول تناولت ثلاثة محاور أساسية، اقتصادي وسياسي وعسكري، لافتا إلى أن الموقف التركي داعم لأمن واستقرار ليبيا.

إردوغان يؤكد أهمية الحفاظ على أمن طرابلس

وأكد إردوغان، في مستهل لقائه بالديبيبة، «ضرورة الحفاظ على أمن وسلامة طرابلس من أي محاولات عسكرية»، مشددا على أن «التغيير لا يتم إلا عبر الانتخابات»، حسب بيان المكتب الإعلامي للدبيبة.

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وشدد الرئيس التركي على «دعمه وتعاونه مع ليبيا في كافة المجالات الاقتصادية والأمنية والعسكرية»، مترحّمًا على «أرواح الذين سقطوا في الاعتداء الأخير» في إشارة إلى الاشتباكات الدامية التي شهدتها العاصمة طرابلس يومي الجمعة والسبت الماضيين.