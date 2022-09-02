«حكومة الوحدة»: إردوغان أكد للدبيبة ضرورة الحفاظ على أمن طرابلس من أي محاولات عسكرية

القاهرة - بوابة الوسط

قال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة مساء اليوم الجمعة، إن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان «أكد خلال افتتاحه للقاء (مع رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة) على ضرورة الحفاظ على أمن وسلامة طرابلس من أي محاولات عسكرية»، مشددا على أن «التغيير لا يتم إلا عبر الانتخابات».

كما أكد المكتب الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك» أن إردوغان أكد أيضا خلال اللقاء الذي عقد اليوم بقصر وحيد الدين في مدينة إسطنبول «دعمه وتعاونه مع ليبيا في كافة المجالات الاقتصادية والأمنية والعسكرية، مترحّمًا على أرواح الذين سقطوا في الاعتداء الأخير» في إشارة إلى الاشتباكات الدامية التي شهدتها العاصمة طرابلس يومي الجمعة والسبت الماضيين.

الدبيبة وإردوغان يترأسا اجتماعا لمتابعة عدد من الملفات

وأوضح المكتب الإعلامي أن الدبيبة وإردوغان ترأسا «اجتماعا لمتابعة الملف السياسي وعدد من الملفات الاقتصادية والعسكرية والسياسية عصر اليوم الجمعة 2 سبتمبر، في مدينة إسطنبول».

وحضر من الجانب التركي رئيس المخابرات التركية هاكان فيدان، ومستشار الرئيس التركي إبراهيم قالين، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون. ومن الجانب الليبي محافظ مصرف ليبيا المركزي ووزيري الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وللاتصال والشؤون السياسية، ومستشار محافظ المركزي.

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وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الونية إن الاجتماع ركز «على متابعة الملف السياسي، وتوحيد الجهود الدولية والمحلية لدعم الانتخابات. كما تم مناقشة عدد الملفات الاقتصادية في القطاعين العام والخاص، وكذلك زيادة التعاون العسكري بين البلدين من خلال التدريب والتطوير لكافة القوات العسكرية والقوات المساندة».

الدبيبة: ما جرى في طرابلس محاولة للاستيلاء على السلطة

وأكد الدبيبة في كلمته خلال الاجتماع، أكد على أهمية دور تركيا في دعم الجهود الدولية للدفع بملف الانتخابات ودعمه ليكون أولوية دولية، معتبرا أن «ما جرى في العاصمة طرابلس الأسبوع الماضي هو محاولة للاستيلاء على السلطة بواسطة السلاح والمؤامرات، ولا بديل لبلادنا عن الانتخابات».