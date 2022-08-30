مندوب أميركا: على القادة السياسيين تمكين الليبيين من اختيار ممثليهم في السلطة

القاهرة - بوابة الوسط

شدد مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة على ضرورة أن يمكِّن القادة السياسيون الشعب الليبي من اختيار ممثليه في السلطة، مؤكدًا مواصلة واشنطن دعم جهود الأمم المتحدة لتوفير البيئة المواتية لإجراء الانتخابات.

وحث الدبلوماسي الأميركي في كلمته أمام مجلس الأمن، مساء اليوم الثلاثاء، كلًا من رئيسي مجلس النواب عقيلة صالح والمجلس الأعلى خالد المشري على ضرورة التعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والتوافق حول الإطار الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات.

وحذر المندوب الأميركي من أن «ليبيا على حافة الهاوية» جراء استمرار حالة الانسداد السياسي الراهنة، داعيًا جميع الأطراف إلى ضرورة العمل معًا من أجل المضي قدمًا في العملية السياسية وتنظيم الانتخابات.