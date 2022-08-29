مصادرة بخور وعطور وأعشاب تستخدم ي أعمال السحر من محال عطارة في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد

صادرت حملة تفتيش مفاجئة في بني وليد، اليوم الإثنين، «بعض الأبخرة والعطور والأعشاب التي كان يجهل التجار والعطارون استخدامها في أعمال السحر والشعوذة من قبل ضعاف النفوس» على ما أفاد مصدر بجهاز الحرس البلدي «بوابة الوسط».

وقامت لجنة «حصين» لمكافحة السحر والشعوذة التابعة للهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بمدينة بني وليد، بالتعاون مع فرع جهاز الحرس البلدي في المدينة اليوم، بحملة تفتيشية مفاجئة على محال العطارة العاملة بالمدينة.

وأثنى المصدر على تعاون العطارين داخل مدينة بني وليد مع لجنة «حصين» لمكافحة السحر والشعوذة والأجهزة الأمنية للحد من هذه الظواهر الهدامة التي تؤثر على المجتمع.

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كما قامت لجنة «حصين» خلال الفترة الماضية، بحصر وإحصاء المقابر في بني وليد استعدادًا لتنظيفها وإزالة أعمال السحر المدفونة فيها حسب الخطة المتبعة.

ويهدف برنامج حملة «حصين»، التابعة للهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، إلى توعية المواطنين بأخطار أعمال السحر والشعوذة وحمايتهم من مفاسدها، وكف أذى السحرة والمشعوذين عن الناس.

جولة تفتيشية للحرس البلدي وحملة «تحصين» بأحد محال العطارة في بني وليد. (الإنترنت)