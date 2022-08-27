مركز طب الطوارئ: ممرات آمنة لخروج العائلات العالقة في اشتباكات طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي

أعلن مركز طب الطوارئ والدعم، اليوم السبت، توفير ممرات آمنة لخروج العائلات العالقة في أماكن الاشتباكات بمنطقة باب بن غشير في العاصمة طرابلس، بعد ورود عدة نداءات استغاثة لغرفة الطورائ التابعة للمركز، وفق بيان صادر عت المركز.

وأشار المركز في بيان، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»،إلى إقامة وحدة الإسعاف التابعة للمركز عدة تمركزات لسيارات الإسعاف بالقرب من أماكن الاشتباكات استجابة لأي نداء استغاثة.

من جهته، ناشد الناطق باسم مركز طب الطوارئ والدعم مالك مرسيط، في تصريح هاتفي إلى «بوابة الوسط» أطراف النزاع المسلح في طرابلس بوقف إطلاق النار لحين إخراج العائلات العالقة بمناطق الاشتباكات، داعيًا المواطنين إلى الابتعاد عن مناطق النزاع. وتابع: الأضرار المادية كبيرة إلا أننا لم نتمكن من إحصائها بسبب الاشتباكات الجارية.

يأتي ذلك بعد اشتباكات بدأت ليلة أمس بين قوة من الأمن العام بقيادة عماد الطرابلسي مع «اللواء 777 قتال» بقيادة هيثم التاجوري في منطقتي شارع الزاوية وباب بن غشير وسط العاصمة. ونشرت صفحة «اللواء 777 قتال» مقطع فيديو يظهر فيه آمرها، هيثم التاجوري، متوعدًا من يهاجم مقراته بجاهزيته للتصدي لهم.

وفي وقت سابق، قالت حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، إن الاشتباكات جاءت بعد «مفاوضات لتجنيب العاصمة الدماء، بمبادرة ذاتية تلزم جميع الأطراف الذهاب للانتخابات في نهاية العام كحل للأزمة السياسية». وأشارت الحكومة، في بيان السبت، إلى أن «الطرف الممثل لفتحي باشاغا قد تهرّب في آخر لحظة، بعد أن كانت هناك مؤشرات إيجابية نحو الحل السلمي بدلًا من العنف والفوضى» فيما يبدو تحميل الأخير مسؤولية انفجار الوضع الأمني في المدينة.

سيارة إسعاف خلال عمليات إخلاء المدنيين في مناطق الاشتباكات بالعاصمة طرابلس، 27 أغسطس 2022. (مركز طب الطوارئ)

سيارات إسعاف خلال عمليات إخلاء المدنيين في مناطق الاشتباكات بالعاصمة طرابلس، 27 أغسطس 2022. (مركز طب الطوارئ)

سيارات إسعاف خلال عمليات إخلاء المدنيين في مناطق الاشتباكات بالعاصمة طرابلس، 27 أغسطس 2022. (مركز طب الطوارئ)