«الرقابة على الأغذية» يختبر عينة من شحنة «كورن فلكس» قادمة من إيطاليا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، اليوم الخميس، سحب 15 العينة من شحنة «كورن فلكس» قادمة من إيطاليا، لإخضاعها للتحاليل المخبرية، للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات الصحية المعتمدة.

وأفاد المركز، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، بأن أعضائه فتشوا وسحبوا عينات من شحنة حبوب إفطار شحنة «كورن فلكس» قادمة من إيطاليا عبر حاويتين، 40 قدمًا، إلى ميناء طرابلس البحري.

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وأشار إلى إحالة العينة لمختبرات المركز لإجراء التحاليل المخبرية اللازمة عليها، للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية والصحية المعتمدة من عدمه.

شحنة «كورن فلكس» القادمة من إيطاليا لى ميناء طرابلس البحري (مركز الرقابة على الأغذية)