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«رئاسة أركان الوحدة» وأعيان من طرابلس ومصراتة يرفضون العنف ويطالبون بخارطة طريق جديدة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 24 أغسطس 2022, 10:09 مساء
«رئاسة أركان الوحدة» وأعيان من طرابلس ومصراتة يرفضون العنف ويطالبون بخارطة طريق جديدة
انتشار لقوات تابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة في طرابلس، 17 مايو 2022. (أ ف ب)
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طالبت اللجنة المشتركة المشكلة من رئاسة الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وعدد من الحكماء والمشايخ والأعيان من مصراتة وطرابلس، «جميع الأطراف الليبية» إلى نبذ استخدام القوة واللجوء للحوار وتحكيم العقل، وصولًا إلى خارطة طريق تنهي الصراعات السياسية والأمنية الحالية.

اللجنة المشتركة تطالب بموقف للمجلس الرئاسي
وأكدت اللجنة، في بيان مشترك مساء الأربعاء، «وحدة البلاد وحرمة الدم الليبي»، مطالبين المجلس الرئاسي بالعمل على إخراج البلاد من المأزق السياسي والأمني بخارطة طريق، تتضمن وقتًا محددًا لإجراء انتخابات.

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وتضمن البيان ثلاثة بنود على النحو التالي:
1- رفض ومنع الاقتتال بأي حال من الأحوال، والوقوف بقوة ضد المعتدي ومن يسعى لإشعال فتيل الحرب.
2- تدعم اللجنة المشكلة من رئاسة الأركان للتواصل مع جميع الأطراف، كما نؤيد البيان الصادر عنها.
3- على المجلس الرئاسي أن يتحمل مسؤوليته، وأن يقف وقفة للتاريخ، والعمل على إخراج خارطة الطريق التي تعهد بها لإخراج البلاد من المأزق السياسي والأمني، الذي تمر به بلادنا حاليًا على أن تتضمن وقتًا محددًا لإجراء الانتخابات البرلمانية.

جاء ذلك في ضوء خطاب متبادل بين رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، وسط تخوفات من اندلاع مواجهات عسكرية في العاصمة طرابلس وضواحيها.

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