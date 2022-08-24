الدبيبة يرد على باشاغا: ركز جهدك لدخول الانتخابات.. ودع عنك أوهام الانقلابات

القاهرة - بوابة الوسط

رد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، على رسالة رئيس الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب فتحي باشاغا، مطالبًا إياه بالتوقف عن «إرسال الرسائل المتكررة والتهديدات بإشعال الحرب واستهداف المدنيين».

وقال الدبيبة في تغريدة عبر موقع التواصل «تويتر»، اليوم الأربعاء، «إلى وزير الداخلية الأسبق، وفر عليك إرسال الرسائل المتكررة والتهديدات بإشعال الحرب واستهداف المدنيين، لو كان لديك حرص على حياة الليبيين، فركز جهدك لدخول الانتخابات، ودع عنك أوهام الانقلابات العسكرية، فقد ولى زمانها».

وأضاف في تغريدة أخرى: «ملاحظة: لم أرد برسالة لأني مشغول.. بخدمة الليبيين».

ماذا قال باشاغا لـ«الدبيبة»؟

وفي وقت سابق الأربعاء، وجه باشاغا، رسالة وصفها بـ«إبراء ذمة» إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية تدعوه إلى «الالتزام بمبادئ الديمقراطية التي تحتم علينا الالتزام بالتداول السلمي».

ووصف باشاغا في رسالته الدبيبة بـ«رئيس الحكومة السابق»، داعيًا رئيس حكومة الوحدة الوطنية إلى «الجنوح للسلم بعزة وشرف»، وقال: «إنكم مسؤولون وستسألون عما تفعلون».

توتر في طرابلس

وتشهد العاصمة طرابلس خلال الفترة الأخيرة حالة توتر في ظل ما يتم تداوله من معلومات عن تحركات وتحشيدات عسكرية، على خلفية التنازع على السلطة بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، والحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا.

وعلى خلفية ذلك، قالت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، في بيان الثلاثاء، إن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة «انتهت صلاحيتها ومدتها وليست لها شرعية». ونبهت في بيان إلى أنه «لا ظلم ولا قتال مع من اتبع الشرعية واختار الوطن دون سواه»، وأنها تمد يدها بـ«السلام وتسعى لحقن الدماء».

ثم لاحقًا، طالبت وزارة الداخلية بحكومة باشاغا، كافة منتسبيها ومكوناتها برفع أقصى درجات الاستعداد والتأهب لـ«حماية الممتلكات العامة والخاصة والمرافق والأهداف الحيوية من أي عبث أو تخريب، والمحافظة على أمن وسلامة المواطنين والعمل على فرض الأمن واستتبابه داخل العاصمة طرابلس وكافة المدن والمناطق على التراب الليبي».

وأعلنت «قوى عسكرية وأمنية»، في بيان صدر مساء الثلاثاء، في العاصمة طرابلس، «النأي بنفسها عن الصراعات السياسية، والاقتتال بكل أشكاله، وتأكيدها على السلم الأهلي». وقالت هذه القوى، التي لم تعلن هويتها أو المنضوين تحتها، إنها «تواصلت مع كافة الأطراف لمنع وقوع الحرب والوصول إلى حلول سلمية لإنهاء الصراع القائم بين الأطراف السياسية»، فيما «ترى أطرافًا أخرى تسعى إلى وقوع الحرب ومصرة عليها لأغراض مختلفة».