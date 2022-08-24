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الحداد وقيادات عسكرية: جاهزون لردع أي قوة تهدد أمن العاصمة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 24 أغسطس 2022, 12:05 صباحا
الحداد وقيادات عسكرية: جاهزون لردع أي قوة تهدد أمن العاصمة
جانب من اجتماع رئيس الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الفريق محمد الحداد مع عدد من القيادات العسكرية والأمنية بقاعدة طرابلس البحرية. (صفحة رئاسة الأركان على فيسبوك)
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أكدت قيادات عسكرية وأمنية، خلال اجتماع بقاعدة طرابلس البحرية اليوم الثلاثاء، أنهم «جاهزون للدفاع وردع أيّ قوة تهدد أمن وسلامة العاصمة».

والتقى رئيس الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة الفريق أول ركن محمد الحداد، ظهر الثلاثاء، عددًا من القيادات العسكرية والأمنية، في قاعة الاجتماعات بقاعدة طرابلس البحرية، وفق بيان نشرته صفحة رئاسة على «فيسبوك».

التأكيد على الحلول السليمة
وأضاف البيان أن الاجتماع ناقش الوضع الأمني في البلاد، حيث أكد المجتمعون «النأي عن الصراعات السياسية، ومنع الاقتتال بكل أشكاله بين الإخوة، والوصول إلى حلول سلمية بعيدة عن الحرب والقتال لإنهاء الصراع القائم بين الأطراف السياسية، ووضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار».

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وتشهد العاصمة طرابلس خلال الفترة الأخيرة حالة توتر في ظل ما يجرى تداوله من معلومات عن تحركات وتحشيدات عسكرية، على خلفية التنازع على السلطة بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، والحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا.

موقف حكومة باشاغا
وعلى خلفية ذلك، قالت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، في بيان اليوم الثلاثاء، إن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة «انتهت صلاحيتها ومدتها وليست لها شرعية». ونبهت في بيان إلى أنه «لا ظلم ولا قتال مع من اتبع الشرعية واختار الوطن دون سواه»، وأنها تمد يدها بـ«السلام وتسعى لحقن الدماء».

ثم لاحقًا، طالبت وزارة الداخلية بحكومة باشاغا، كافة منتسبيها ومكوناتها برفع أقصى درجات الاستعداد والتأهب لـ«حماية الممتلكات العامة والخاصة والمرافق والأهداف الحيوية من أي عبث أو تخريب، والمحافظة على أمن وسلامة المواطنين والعمل على فرض الأمن واستتبابه داخل العاصمة طرابلس وكافة المدن والمناطق على التراب الليبي».

جانب من اجتماع رئيس الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الفريق محمد الحداد مع عدد من القيادات العسكرية والأمنية بقاعدة طرابلس البحرية. (صفحة رئاسة الأركان على فيسبوك)
جانب من اجتماع رئيس الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الفريق محمد الحداد مع عدد من القيادات العسكرية والأمنية بقاعدة طرابلس البحرية. (صفحة رئاسة الأركان على فيسبوك)
جانب من اجتماع رئيس الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الفريق محمد الحداد مع عدد من القيادات العسكرية والأمنية بقاعدة طرابلس البحرية. (صفحة رئاسة الأركان على فيسبوك)
جانب من اجتماع رئيس الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الفريق محمد الحداد مع عدد من القيادات العسكرية والأمنية بقاعدة طرابلس البحرية. (صفحة رئاسة الأركان على فيسبوك)
جانب من اجتماع رئيس الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الفريق محمد الحداد مع عدد من القيادات العسكرية والأمنية بقاعدة طرابلس البحرية. (صفحة رئاسة الأركان على فيسبوك)
جانب من اجتماع رئيس الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الفريق محمد الحداد مع عدد من القيادات العسكرية والأمنية بقاعدة طرابلس البحرية. (صفحة رئاسة الأركان على فيسبوك)
جانب من اجتماع رئيس الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الفريق محمد الحداد مع عدد من القيادات العسكرية والأمنية بقاعدة طرابلس البحرية. (صفحة رئاسة الأركان على فيسبوك)
جانب من اجتماع رئيس الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الفريق محمد الحداد مع عدد من القيادات العسكرية والأمنية بقاعدة طرابلس البحرية. (صفحة رئاسة الأركان على فيسبوك)
جانب من اجتماع رئيس الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الفريق محمد الحداد مع عدد من القيادات العسكرية والأمنية بقاعدة طرابلس البحرية. (صفحة رئاسة الأركان على فيسبوك)
جانب من اجتماع رئيس الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الفريق محمد الحداد مع عدد من القيادات العسكرية والأمنية بقاعدة طرابلس البحرية. (صفحة رئاسة الأركان على فيسبوك)
جانب من اجتماع رئيس الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الفريق محمد الحداد مع عدد من القيادات العسكرية والأمنية بقاعدة طرابلس البحرية. (صفحة رئاسة الأركان على فيسبوك)
جانب من اجتماع رئيس الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الفريق محمد الحداد مع عدد من القيادات العسكرية والأمنية بقاعدة طرابلس البحرية. (صفحة رئاسة الأركان على فيسبوك)
جانب من اجتماع رئيس الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الفريق محمد الحداد مع عدد من القيادات العسكرية والأمنية بقاعدة طرابلس البحرية. (صفحة رئاسة الأركان على فيسبوك)
جانب من اجتماع رئيس الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الفريق محمد الحداد مع عدد من القيادات العسكرية والأمنية بقاعدة طرابلس البحرية. (صفحة رئاسة الأركان على فيسبوك)
جانب من اجتماع رئيس الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الفريق محمد الحداد مع عدد من القيادات العسكرية والأمنية بقاعدة طرابلس البحرية. (صفحة رئاسة الأركان على فيسبوك)
جانب من اجتماع رئيس الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الفريق محمد الحداد مع عدد من القيادات العسكرية والأمنية بقاعدة طرابلس البحرية. (صفحة رئاسة الأركان على فيسبوك)
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