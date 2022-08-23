حكومة باشاغا: نمد أيدينا بالسلام.. ولا قتال مع من اتبع الشرعية

القاهرة - بوابة الوسط

قالت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، اليوم الثلاثاء، إن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة «انتهت صلاحيتها ومدتها وليست لها شرعية»، موجهة حديثها إلى المواطنين قائلة: «إلى رجال ليبيا الشرفاء؛ أنتم عماد الوطن ومستقبله؛ فلا تكونوا جنودًا للظالمين».

ونبهت الحكومة في بيان الجميع «بلا استثناء» إلى أنه «لا ظلم ولا قتال مع من اتبع الشرعيـة واختار الوطن دون سواه»، وأنها تمد يدها بـ«السلام وتسعى لحقن الدماء».

وقالت: «لا للفتنة، لا لقتال الإخوة، لا للظلم، والعدوان، من يحمل السلاح على الحكومة سيلاحقه القانون ويحاكم على هذه الجريمة»، وأضافت: «العفو والصفح والمصالحة لكل من ينضم تحت لواء الشرعية ويعمل تحت سلطة الدولة التي تمثلها الحكومة الليبية».

واشنطن: قلقون من «تجدد التهديدات بمواجهة عنيفة في طرابلس

وأمس الإثنين، أعربت الولايات المتحدة الأميركية عن «قلقها العميق» من «تجدد التهديدات بمواجهة عنيفة في طرابلس»، مطالبة بثلاث خطوات؛ وذلك بالتزامن مع حالة الانسداد السياسي في البلاد.

ودعا الناطق باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، في بيان صحفي نشره الموقع الإلكتروني للوزارة، إلى وقف التصعيد الفوري «من قبل جميع الأطراف»، قائلًا إن الغالبية العظمى من الليبيين تسعى إلى اختيار قيادتهم بشكل سلمي من خلال الانتخابات.

ودعا البيان «أولئك الذين يخاطرون بجر البلاد مرة أخرى للعنف إلى إلقاء أسلحتهم»، كما حثّ «بشكل خاص قادة ليبيا على إعادة الالتزام دون تأخير بتحديد أساس دستوري للانتخابات الرئاسية والبرلمانية». وتابع أن «عدم الاستقرار المستمر هو تذكير بالحاجة الملحة لتعيين ممثل خاص جديد للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا لاستئناف جهود الوساطة، بدعم موحد من المجتمع الدولي».

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والإثنين أيضا، أعلن الناطق باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، في بيان مصور، تدمير «قوات الدفاع الجوي في بنغازي طائرة مسيرة مجهولة الهوية، مسلحة بصاروخين بعد اختراقها المجال الجوي، جنوب غرب منطقة بنينا».

البعثة الأممية: لا يمكن حل الانسداد السياسي بالمواجهة المسلحة

وعبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الثلاثاء، عن «قلقها البالغ» مما يجري من تحشيد للقوات وتهديدات باللجوء إلى القوة لتسوية مزاعم الشرعية في ليبيا، داعية إلى «وقف التصعيد على الفور».

وقالت البعثة في بيان، إن الانسداد السياسي وجميع أوجه الأزمة التي تحيق بليبيا «لا يمكن حلها بالمواجهة المسلحة»، وأن حل هذه القضايا لا يأتي إلا من خلال «ممارسة الشعب الليبي لحقه في اختيار قادته وتجديد شرعية مؤسسات الدولة عبر انتخابات ديمقراطية».

وشددت البعثة الأممية على مواصلتها العمل مع المؤسسات الليبية المعنية وجميع الجهات الفاعلة لإعادة العملية الانتخابية إلى مسارها الصحيح في «أقرب وقت ممكن»، ودعت إلى «وقف التصعيد على الفور»، واعتبرت أن استخدام القوة من جانب أي طرف أمر «غير مقبول ولن يؤدي إلى أي نتيجة من شأنها ضمان اعتراف المجتمع الدولي».