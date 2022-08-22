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القيادة العامة: الطائرة المدمرة قرب بنينا كانت مسلحة بصاروخين

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 22 أغسطس 2022, 08:00 مساء
القيادة العامة: الطائرة المدمرة قرب بنينا كانت مسلحة بصاروخين
الناطق باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري خلال مقطع مصور لإعلان تفاصيل إسقاط طائرة مسيرة (صورة من الفيديو)
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أعلن الناطق باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري، أن وسائط الدفاع الجوي بالقيادة العامة دمرت طائرة مسيَّرة مسلحة بصاروخين، جنوب غرب منطقة بنينا ببنغازي.

وقال المسماري في بيان مصور: «تمكنت قوات الدفاع الجوي التابعة لقطاع الدفاع الجوي في بنغازي من تدمير طائرة مسيَّرة مجهولة الهوية، مسلحة بصاروخين بعد اختراقها المجال الجوي، حيث جرى اكتشافها جنوب غرب منطقة بنينا عند الساعة 16:53، وجرى التعامل معها بوحدات الصواريخ وتدميرها عند الساعة 17:05 قبل تنفيذ مهامها».

جهاز الإسعار: خمس سيارات إسعاف لموقع الطائرة
وأفاد الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي، بأن الجهاز أرسل خمس سيارات إسعاف إلى مكان سقوط الطائرة، لكن اتضح أنها طائرة مسيَّرة وليست طائرة ركاب.

- مؤسسة النفط تنفي تبعية الطائرة التي سقطت قرب قاعدة بنينا لأي من شركاتها
- سقوط طائرة في ضواحي بنغازي (صور)

وفي وقت سابق اليوم تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلًا مصورًا وصورًا لما قالوا إنه طائرة سقطت في ضواحي بنغازي. وأظهرت التسجيلات سقوط كتلة مشتعلة من السماء وتصاعد سحب من الدخان.

مؤسسة النفط: الطائرة لا تتبع أيًّا من شركاتنا
وبعد تداول أنباء عن تبعية الطائرة لإحدى الشركات النفطية، نفت إدارة الإعلام والاتصال بالمؤسسة الوطنية للنفط، تلك الأخبار أو تبعية الطائرة لشركة الخليج العربي أو طيران النفط أو أي شركة أخرى تابعة للشركات النفطية.

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