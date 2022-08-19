«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على طول الساحل

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح نشطة، اليوم الجمعة، تكون بحرية على الساحل الممتد من رأس اجدير إلى الزاوية، وشمالية غربية على الساحل الممتد من درنة إلى طبرق، تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

- السماء صافية إلى قليلة السحب.

- الرياح بحرية إلى شمالية غربية بينما تكون جنوبية شرقية إلى شرقية نهار اليوم على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت تتراوح سرعتها بين 05 و20 عقدة، وتصل اليوم إلى 25 عقدة على الساحل الممتد من رأس اجدير إلى الزاوية.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2.00 متر.

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 29 و30 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.