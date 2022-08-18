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عقيلة صالح يجتمع مع سفير ليبيا الجديد لدى الجزائر

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 18 أغسطس 2022, 06:47 مساء
عقيلة صالح يجتمع مع سفير ليبيا الجديد لدى الجزائر
عقيلة صالح في اجتماع مع السفير الليبي الجديد لدى الجزائر صالح همه، 18 أغسطس 2022 (مجلس النواب)
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اجتمع رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، مع سفير ليبيا الجديد لدى الجزائر، صالح همه، في مكتب الأول بمدينة القبة، اليوم الخميس.

وقال بيان للمجلس إن صالح همه «مكلف مهام سفير فوق العادة لدولة ليبيا بجمهورية الجزائر الشقيقة»، فيما تمنى له رئيس مجلس النواب «التوفيق والسداد في مهمته».

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المحكمة العليا ترفض تعديلات مجلس النواب؟
وفي وقت سابق اليوم، قررت الجمعية العمومية للمحكمة العليا بالإجماع إعادة تفعيل الدائرة الدستورية للنظر في الطعون والفصل فيها، وذلك بعد أن قرر مجلس النواب الثلاثاء الماضي تعديل قانون المحكمة.

ونص التعديل على أن يؤدي مستشارو المحكمة اليمين القانونية أمامه (أمام مجلس النواب). كما اعتمد المجلس في جلسة الثلاثاء الماضي قرار هيئة رئاسته بتعيين مستشارين بالمحكمة.

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