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المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب: عقيلة صالح لم يقبل بأي عرض لتشكيل حكومة جديدة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 04 أغسطس 2022, 07:09 مساء
المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب: عقيلة صالح لم يقبل بأي عرض لتشكيل حكومة جديدة
إردوغان يتوسط عقيلة صالح واللافي، الثلاثاء 2 أغسطس 2022. (الرئاسة التركية)
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أكد المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، مساء اليوم الخميس، أن رئيس المجلس «المستشار عقيلة صالح لم يقبل بأي عرض لتشكيل حكومة جديدة»، وذلك ردا على ما جرى تداوله خلال زيارته لتركيا قبل يومين.

وقال المركز الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك» إن الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا «هي الحكومة الشرعية والقانونية في ليبيا، والتي جاءت بالتوافق الليبي الليبي بين مجلسي النواب والدولة».

وأوضح المركز الإعلامي أن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح «زار تركيا بناءً على دعوة رسمية من السلطات التركية، التقى خلالها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ورئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب»، مشيرا إلى أن الزيارة «وُصفت من قبل الأطراف كافة بالإيجابية».

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ويأتي تصريح المركز الإعلامي ردا على معلومات جرى تداولها بشأن قبول المستشار عقيلة صالح عرضا من رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري لتشكيل حكومة جديدة بديلة عن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة والحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، وذلك خلال زيارته إلى أنقرة.

والتقى صالح في أنقرة رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، تلاه لقاء مع الرئيس رجب طيب إردوغان بحضور عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، الذي قال إنهم اتفقوا «على الحفاظ على وحدة ليبيا، والإسراع في إجراء الانتخابات من خلال التشريعات اللازمة، عبر حكومة واحدة قوية، والتأكيد على استبعاد الحل العسكري».

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